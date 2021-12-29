Apple планує представити новий бюджетний iPhone





Як передає



Презентація стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro у жовтні. Очікується, що це буде онлайн-презентація.



Читайте також: Україна домовляється з Apple про розкладки клавіатур з кримськотатарською мовою

Ймовірно, новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE, вперше представленого у 2016 році. 2020 року вийшов iPhone SE другого покоління.



У третього SE з'являться підтримка 5G, покращена камера та швидший процесор. Але очікується, що сам дизайн буде схожим на поточну версію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Apple планує представити новий бюджетний iPhone та оновлений iPad приблизно 8 березня.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.Презентація стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro у жовтні. Очікується, що це буде онлайн-презентація.Читайте також: Україна домовляється з Apple про розкладки клавіатур з кримськотатарською мовоюЙмовірно, новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE, вперше представленого у 2016 році. 2020 року вийшов iPhone SE другого покоління.У третього SE з'являться підтримка 5G, покращена камера та швидший процесор. Але очікується, що сам дизайн буде схожим на поточну версію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію