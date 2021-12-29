Apple планує представити новий бюджетний iPhone
Сьогодні, 19:35
Компанія Apple планує представити новий бюджетний iPhone та оновлений iPad приблизно 8 березня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Презентація стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro у жовтні. Очікується, що це буде онлайн-презентація.
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Ймовірно, новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE, вперше представленого у 2016 році. 2020 року вийшов iPhone SE другого покоління.
У третього SE з'являться підтримка 5G, покращена камера та швидший процесор. Але очікується, що сам дизайн буде схожим на поточну версію.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Презентація стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro у жовтні. Очікується, що це буде онлайн-презентація.
Читайте також: Україна домовляється з Apple про розкладки клавіатур з кримськотатарською мовою
Ймовірно, новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE, вперше представленого у 2016 році. 2020 року вийшов iPhone SE другого покоління.
У третього SE з'являться підтримка 5G, покращена камера та швидший процесор. Але очікується, що сам дизайн буде схожим на поточну версію.
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