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Apple планує представити новий бюджетний iPhone

Apple планує представити новий бюджетний iPhone
Компанія Apple планує представити новий бюджетний iPhone та оновлений iPad приблизно 8 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Презентація стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro у жовтні. Очікується, що це буде онлайн-презентація.

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Ймовірно, новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE, вперше представленого у 2016 році. 2020 року вийшов iPhone SE другого покоління.

У третього SE з'являться підтримка 5G, покращена камера та швидший процесор. Але очікується, що сам дизайн буде схожим на поточну версію.

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Теги: технології, світ
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