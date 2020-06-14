Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку трималася хмарна погода. Вранці йшов сніг, після обіду - сильний дощ зі снігом, ближче до вечора - сніг.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 7 лютого на території Волинської області буде хмарно, вночі йтиме мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом.
На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 7 лютого на території Волинської області буде хмарно, вночі йтиме мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом.
На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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