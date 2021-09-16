Де у Луцьку та на Волині завтра, 7 лютого, не буде світла

7 лютого в деяких населених пунктах Волинської області у зв'язку іщ ремонтом лінії елктропередач не буде елктропостачання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Так, у Луцьку з 9:00 до 15:00 світла не буде на вулицях Г. Гонгадзе вул. К. Савури, 50-64 вул. К. Карого (частково), вул. О. Богачука вул. К. Савури, 82.З 14:00 до 15:00 світла не буде на вулицях І. Франка, 25-45, 16-36 та Затишній.З 13:30 до 17:00 світла не буде на вулицях Кравчука, 2, 4, 8 та Гордіюк, 37, 39, 41, 45.З 10:00 до 16:00 світла не буде у селах Зарічя, Турівка, Кладнів, Житані та на вулицях Сагайдачного7-57, 6-56, вул. Незалежності, 7 у Володимирі.З 9:00 до 16:00 електропостачання припинять до села Губин та на вулиці Чкалова, Сливки, Козацька, Берестецька 1 у Горохові.З 10:00 по 15:45 світла не буде в селах Клопочин та ЗаболотціЗ 10:00 до 15:00 світла не буде в домівках жителів сіл Добре, Воєгоща, Ворокомле, а з з 13:00 до 17:00 безе електропостачання залишаться жителі села Хотешів.З 10:00 до 16:00 світла не буде в селах Вишнів, Дерно, Башлики, Звози, Борохів і на вулицях Глінки,буд.25-39, Лугова, Прокопюка, Сагайдачного,буд.1-22 міста Ківерці.З 10:00 до 16:00 світла не буде в селах Вербка, Свидники, Уховецьк, Воля Ковельська та на вулицях Театральній та Володимирській у Ковелі.З 10:00 до 17:00 світла не буде в селах Шельвів, Козлів, Мовчанів.У часовий проміжок між 9:30 та 16:00 світла не буде в селах Верхівка, Княгининок.З 10:30 до 16:30 світла не буде в селах Підманово, Куснище, Головно, Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець, Гаївка, Штунь, Замлиння.З 9:30 до 15:30 світла не буде в селі Бірки.Маневицький районЗ 10:00 до 16:00 світла не буде у селі Старосілля, на вулицях Незалежності і Луцькій у Маневичах.З 10:00 до 16:00 світла не буде на вулицях А. Кримського 21-23, 28-34 Небесної Сотні 18-30, 23-39 Олени Пчілки 20, 24-28 Маяковського 22-42.З 10:00 до 16:00 світла не буде в селах Велимче, Гірники, Сільце, Млинове, Жиричі.З 10:00 до 16:00 світла не буде в селах Єлизаветин, Переспа, Тристень, Любче, Пожарки, Ужова, Кременець, Михайлин, Копачівка, Залісці, Рудка-Козинська, Козин, Любче та вулиці Граничній у Рожищі.З 10:00 до 16:00 світла не буде в селах Брідки та Рокита.З 10:00 до 16:00 світла не буде в селі Кливецьк та вулицях Жовтнева, Сільськогосподарська, Л.Українки у Турійську.