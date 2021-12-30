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Волинянин розповів, як став віцечемпіоном світу з ММА. ВІДЕО

Волинянин розповів, як став віцечемпіоном світу з ММА. ВІДЕО
Віцечемпіон світу з ММА серед молоді волинянин Іван Пасич одразу після повернення зі змагань в Абу-Дабі, де здобув "срібло", відновив тренування.

Суспільному боєць розповів про шлях до фіналу світової першості.

В рамках чемпіонату 18-річний Іван Пасич провів чотири сутички. У трьох із них спортсмен переміг. Каже: найважчим був перший бій.

"Переліт був важким, акліматизація, були переживання. Одразу після приїзду перший був бій із спортсменом з Бахрейна. Я виграв його технічним нокаутом", – розповідає віцечемпіон. Додає: налаштуватися на перемогу допомогли тренери.

У другому поєдинку, з французьким бійцем, волинянин переміг за рішенням суддів. У третьому – здобув перемогу завдяки больовому прийому, який застосував на спортсмені з Бахрейна. У четвертому, фінальному поєдинку, Іван Пасич зустрівся з росіянином.

"Йому поступився за рішенням суддів. Не вистачило боротьби", – каже віцечемпіон. З Абу-Дабі він привіз срібну нагороду у ваговій категорії 61.2 кілограма.

Своїми результатами в чемпіонаті Іван Пасич задоволений. Каже: спортом займається з першого класу. Шість років тому, коли переїхав з Любешівського району у Луцьк, захопився ММА. "До цього займався дзюдо. Спорт в моїй родині люблять всі. Батько тенісом займався, дід – футболом", – розповідає боєць.

Крім тренерів на змаганнях Івана підтримував його колега Вадим Ковальський, який мав два поєдинки, у першому переміг достроково, в другому поступився супернику та вибув зі змагань.

Окрім змагань, Іван Пасич другий рік тренує дітей. Серед його підопічних – спортсмени від 8 до 14 років.


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Теги: спорт, Луцьк, Волинь
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