Лукашенко повідомив, що Білорусь разом з Росією готова воювати проти України
Сьогодні, 18:31
Олександр Лукашенко виступив із військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.
Про це повідомляє Кореспондент.
"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", - заявив Лукашенко в інтерв'ю для YouTube-каналу Соловйов Live.
За його словами, у такому разі Білорусь діє як Росія.
"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як поведеться білоруська армія у разі наступу на Донбасі.
Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь із російською армією.
"Звісно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.
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Про це повідомляє Кореспондент.
"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", - заявив Лукашенко в інтерв'ю для YouTube-каналу Соловйов Live.
За його словами, у такому разі Білорусь діє як Росія.
"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як поведеться білоруська армія у разі наступу на Донбасі.
Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь із російською армією.
"Звісно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.
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