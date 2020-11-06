Лукашенко повідомив, що Білорусь разом з Росією готова воювати проти України





Про це повідомляє



"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", - заявив Лукашенко в інтерв'ю для YouTube-каналу Соловйов Live.



За його словами, у такому разі Білорусь діє як Росія.



"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як поведеться білоруська армія у разі наступу на Донбасі.



Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь із російською армією.



"Звісно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олександр Лукашенко виступив із військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.Про це повідомляє Кореспондент. "Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", - заявив Лукашенко в інтерв'ю для YouTube-каналу Соловйов Live.За його словами, у такому разі Білорусь діє як Росія."Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як поведеться білоруська армія у разі наступу на Донбасі.Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь із російською армією."Звісно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.

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