На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО





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За словами очевидців, водій на великій швидкості влетів в острівок безпеки, збив декілька дорожніх знаків і два стовпчика біля житлового будинку.



Про постраждалих наразі не відомо, на місці працювали правоохоронці. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 лютого у Володимирі по вулиці Устилузькій близько 20:00 автомобіль марки Volkswagen на швидкості влетів у острівок безпеки.Про це повідомляє БУГ. За словами очевидців, водій на великій швидкості влетів в острівок безпеки, збив декілька дорожніх знаків і два стовпчика біля житлового будинку.Про постраждалих наразі не відомо, на місці працювали правоохоронці. Деталі згодом.

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