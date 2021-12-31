На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО
Сьогодні, 22:39
6 лютого у Володимирі по вулиці Устилузькій близько 20:00 автомобіль марки Volkswagen на швидкості влетів у острівок безпеки.
Про це повідомляє БУГ.
За словами очевидців, водій на великій швидкості влетів в острівок безпеки, збив декілька дорожніх знаків і два стовпчика біля житлового будинку.
Про постраждалих наразі не відомо, на місці працювали правоохоронці. Деталі згодом.
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Про це повідомляє БУГ.
За словами очевидців, водій на великій швидкості влетів в острівок безпеки, збив декілька дорожніх знаків і два стовпчика біля житлового будинку.
Про постраждалих наразі не відомо, на місці працювали правоохоронці. Деталі згодом.
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Коментарі 1
Бо це треба багато розуму мати поробити ті островки..
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