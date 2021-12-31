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На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО

На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО
6 лютого у Володимирі по вулиці Устилузькій близько 20:00 автомобіль марки Volkswagen на швидкості влетів у острівок безпеки.

Про це повідомляє БУГ.

За словами очевидців, водій на великій швидкості влетів в острівок безпеки, збив декілька дорожніх знаків і два стовпчика біля житлового будинку.

Про постраждалих наразі не відомо, на місці працювали правоохоронці. Деталі згодом.
На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО
На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО
На Волині водій на швидкості влетів у острівок безпеки та зніс кілька знаків. ФОТО

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Теги: ДТП, Володимир
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Коментарі 1
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Бо це треба багато розуму мати поробити ті островки..
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