7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.
Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
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Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
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