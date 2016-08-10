Дружина Миколи Голованя хоче зробити у його будинку музей

Миколи Голованя хоче облаштувати в його будинку музей.



Про це повідомляє телеграм-канал



Відомо, що будинок скульптора туристи відвідували по частоті так само, як і замок Любарта. Микола Головань дуже любив гостей, усіх запрошував на своє подвір’я. Тепер продовжити його справу планує дружина Тамара.



«Я хочу, щоб тут була музейна кімната, щоб сюди заходили люди, щоб його світле ім’я лишилося в пам’яті Волині та Луцька», – розповіла дружина скульптора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дружина покійного скульпторахоче облаштувати в його будинку музей.Про це повідомляє телеграм-канал 12 канал. Відомо, що будинок скульптора туристи відвідували по частоті так само, як і замок Любарта. Микола Головань дуже любив гостей, усіх запрошував на своє подвір’я. Тепер продовжити його справу планує дружина«Я хочу, щоб тут була музейна кімната, щоб сюди заходили люди, щоб його світле ім’я лишилося в пам’яті Волині та Луцька», – розповіла дружина скульптора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію