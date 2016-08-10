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Дружина Миколи Голованя хоче зробити у його будинку музей

Дружина Миколи Голованя хоче зробити у його будинку музей
Дружина покійного скульптора Миколи Голованя хоче облаштувати в його будинку музей.

Про це повідомляє телеграм-канал 12 канал.

Відомо, що будинок скульптора туристи відвідували по частоті так само, як і замок Любарта. Микола Головань дуже любив гостей, усіх запрошував на своє подвір’я. Тепер продовжити його справу планує дружина Тамара.

«Я хочу, щоб тут була музейна кімната, щоб сюди заходили люди, щоб його світле ім’я лишилося в пам’яті Волині та Луцька», – розповіла дружина скульптора.

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Теги: Микола Головань, дружина, будинок, музей
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