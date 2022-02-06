Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»





Про це віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час трансляції у Telegram-каналі, пише

Керівник Мінцифри додав, що наразі над цим працює український парламент, оскільки для запуску потрібні законодавчі зміни. Наскільки відомо, вся процедура розмитнення авто буде проводитися в автоматичному режимі.



Повідомляється, що власник транспорту зможе через додаток «Дія» отримати необхідні документи, подати їх в електронній формі, сплатити митні платежі та завершити оформлення в автоматичному режимі. Міністр заявив, що подібні зміни помітно спростять цей тривалий процес і стануть поштовхом до реформи митниці.



Варто зазначити, що зміна в законі набула чинності з 2 грудня, і наразі ця функція перебуває на стадії тестування, а експеримент триватиме до 31 грудня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство цифрової трансформації України очікує запуску послуги розмитнення автомобіля через «Дію» до кінця поточного року.Про це віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформаціїзаявив під час трансляції у Telegram-каналі, пише Слово і Діло.

Керівник Мінцифри додав, що наразі над цим працює український парламент, оскільки для запуску потрібні законодавчі зміни. Наскільки відомо, вся процедура розмитнення авто буде проводитися в автоматичному режимі.Повідомляється, що власник транспорту зможе через додаток «Дія» отримати необхідні документи, подати їх в електронній формі, сплатити митні платежі та завершити оформлення в автоматичному режимі. Міністр заявив, що подібні зміни помітно спростять цей тривалий процес і стануть поштовхом до реформи митниці.Варто зазначити, що зміна в законі набула чинності з 2 грудня, і наразі ця функція перебуває на стадії тестування, а експеримент триватиме до 31 грудня 2023 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію