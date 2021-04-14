вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Литва заплатить мігрантам за від'їзд із країни: скільки отримають нелегали

Литва заплатить мігрантам за від'їзд із країни: скільки отримають нелегали
Близько 300 мігрантів, які цього року нелегально потрапили до Литви, погодилися добровільно повернутися в країну походження комерційними рейсами наступного тижня і отримають виплату в 1000 євро.

Про це розповів заступник начальника прикордонної служби Литви Римантас Петраускас, пише Слово і Діло.

«На даний момент у нас 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість — із компенсацією у 1000 євро. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат», - сказав Петраускас.

За його словами, абсолютну більшість мігрантів становлять громадяни Іраку, кілька людей повертаються до Росії та Індії. Мігрантів перевозять комерційними рейсами, ще близько 80 людей не залишили країну.

«Вони будуть відправлені найближчим часом, тому що рейси до Стамбула виконуються шість днів на тиждень, а потім вони будуть розподілені туди, де вони мають бути. Ми думаємо, що ця кількість буде відправлена ​​до середини наступного тижня», - сказав він.

Свої виплати мігранти отримають у аеропорту.

Минулого року до Литви в'їхало понад 4,2 тисячі мігрантів. На сьогоднішній день понад тисячу мігрантів залишили Литву добровільно або їх депортували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Литва, мігранти, плата, нелегали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині планують збудувати рекреаційний комплекс біля озера
Сьогодні, 05:00
Литва заплатить мігрантам за від'їзд із країни: скільки отримають нелегали
Сьогодні, 04:10
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня
Сьогодні, 00:49
Схожі новини
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
14 квітень, 2021, 13:49
Луцькі прикордонники затримали сирійця, який вже вдруге спробував нелегально потрапити до Польщі Луцькі прикордонники затримали сирійця, який вже вдруге спробував нелегально потрапити до Польщі
21 грудень, 2020, 13:48
На Волині сирієць нелегально переправляв мігрантів до Польщі На Волині сирієць нелегально переправляв мігрантів до Польщі
16 жовтень, 2020, 14:07
У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО
15 вересень, 2020, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині планують збудувати рекреаційний комплекс біля озера
Сьогодні, 05:00
 0
Литва заплатить мігрантам за від'їзд із країни: скільки отримають нелегали
Сьогодні, 04:10
 0
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
 0
Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
 0
Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня
Сьогодні, 00:49
 0
Медіа
відео
1/8