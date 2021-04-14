Литва заплатить мігрантам за від'їзд із країни: скільки отримають нелегали





Про це розповів заступник начальника прикордонної служби Литви Римантас Петраускас, пише



«На даний момент у нас 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість — із компенсацією у 1000 євро. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат», - сказав Петраускас.



За його словами, абсолютну більшість мігрантів становлять громадяни Іраку, кілька людей повертаються до Росії та Індії. Мігрантів перевозять комерційними рейсами, ще близько 80 людей не залишили країну.



«Вони будуть відправлені найближчим часом, тому що рейси до Стамбула виконуються шість днів на тиждень, а потім вони будуть розподілені туди, де вони мають бути. Ми думаємо, що ця кількість буде відправлена ​​до середини наступного тижня», - сказав він.



Свої виплати мігранти отримають у аеропорту.



Минулого року до Литви в'їхало понад 4,2 тисячі мігрантів. На сьогоднішній день понад тисячу мігрантів залишили Литву добровільно або їх депортували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 300 мігрантів, які цього року нелегально потрапили до Литви, погодилися добровільно повернутися в країну походження комерційними рейсами наступного тижня і отримають виплату в 1000 євро.Про це розповів заступник начальника прикордонної служби Литви, пише Слово і Діло. «На даний момент у нас 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість — із компенсацією у 1000 євро. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат», - сказав Петраускас.За його словами, абсолютну більшість мігрантів становлять громадяни Іраку, кілька людей повертаються до Росії та Індії. Мігрантів перевозять комерційними рейсами, ще близько 80 людей не залишили країну.«Вони будуть відправлені найближчим часом, тому що рейси до Стамбула виконуються шість днів на тиждень, а потім вони будуть розподілені туди, де вони мають бути. Ми думаємо, що ця кількість буде відправлена ​​до середини наступного тижня», - сказав він.Свої виплати мігранти отримають у аеропорту.Минулого року до Литви в'їхало понад 4,2 тисячі мігрантів. На сьогоднішній день понад тисячу мігрантів залишили Литву добровільно або їх депортували.

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