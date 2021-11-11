На Волині планують збудувати рекреаційний комплекс біля озера





Організовує аукціон Турійська селищна рада, пише "Волинь Online".



Цінові пропозиції приймають до 10 лютого, відбудеться аукціон 11 лютого.



«Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,6033 га, кадастровий номер 0725586500:04:001:1047, за адресою: с. Соловичі Ковельського району Волинської області, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення», – йдеться в описі лоту.



Початкова ціна продажу становить 388,103 тисячі гривень.

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