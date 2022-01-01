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Вчені вважають, що розмарин може допомогти проти COVID-19

Вчені вважають, що розмарин може допомогти проти COVID-19
Науковці виявили, що розмарин може бути непоганою зброєю проти коронавірусу. А якщо конкретніше – з'єднання, яке містить ця рослина.

Про це повідомляє 24 канал.

Так, група дослідників під керівництвом вчених із Scripps Research знайшла докази того, що з'єднання, яке містить розмарин, може бути "двосторонньою зброєю" проти коронавірусу.

Під час експериментів виявилось, що з'єднання карнозинової кислоти може блокувати взаємодію між зовнішнім "шипом" SARS-CoV-2 і рецепторним білком ACE2, які використовує для проникнення у клітини.

У міру підвищення дозування сполуки інтенсивність блокування зростала.

Хоча дослідження є попереднім, дослідники припускають, що карнозинова кислота має противірусний ефект. На їхню думку, що в цій активній формі з'єднання модифікує рецептор ACE2 для SARS-CoV-2, роблячи його невразливим для вірусу і тим самим блокуючи інфекцію.

"Карнозинова кислота є "патологічно активованим терапевтичним засобом" у доклінічних моделях захворювання – неактивним і нешкідливим у нормальному стані, але перетвореним на активну форму там, де вона має бути активною", – заявили дослідники.

Може діяти не лише проти COVID-19

Окрім цього, команда представила дані попередніх досліджень про те, що карнозинова кислота гальмує потужний запальний шлях, активний при важкому перебігу COVID-19 та інших захворюваннях, включаючи хворобу Альцгеймера.

"Ми вважаємо, що карнозинову кислоту або її оптимізоване похідне варто досліджувати як потенційно дешевий, безпечний та ефективний засіб для лікування COVID-19 та деяких інших захворювань, пов'язаних із запаленням", – старший автор дослідження, доктор медичних наук Стюарт Ліптон.

У дослідженні 2016 року Ліптон та його колеги показали, що карнозинова кислота активує протизапальний та антиоксидантний сигнальний каскад, який називають шляхом Nrf2. Під час досліджень на мишах вчені виявили докази того, що вона зменшує симптоми, подібні до хвороб Альцгеймера.

Наразі вчені працюють з хіміками Scripps Research для ретельнішого вивчення та тестування карнозинової кислоти. Вони вбачають у ній потенціал для лікування захворювань, пов'язаних із запаленням.

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Теги: розмарин, коронавірус
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