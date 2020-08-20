В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО





Про це розповів Тарас Верба.



Серед експонатів, які потрапили в музей з митниці – художні твори відомих митців, цінні монети та нагороди, ікони та хрести.



"Всі ці предмети намагалися вивезти контрабандисти на територію ЄС з України", – каже музейник.



Також у виставковій залі музею багато предметів декоративно-ужиткового мистецтва: срібний дзвіночок для прислуги, прикрашений жабкою зі смарагдами, кавовий набір, грузинський посуд та столові прибори.



За словами Тараса Верби, особливий інтерес у науковців викликають два келихи, які не мають дна. Один у вигляді ведмедя, інший із зображенням танцівника "Камаринської". "Келихи характеризують традиції застілля на території Східної Європи в кінці 19-го, початку 20-го століття", – каже науковець.



За словами музейника Тараса Верби, кожен з предметів у колекції Волинського краєзнавчого музею містить авторський підпис, тож науковці впевнені у їхній унікальності.



Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця краєзнавчого музею Оксана Важатко, цінні предмети, які були конфісковані працівниками СБУ на митниці в музей передають безплатно для зберігання на постійній основі. Які експонати потравлять в композицію вирішує експертна комісія, яку утворили на Волині ще в 1985- році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У фонді Волинського краєзнавчого музею зберігається близько десяти тисяч експонатів, які вилучили у контрабандистів митники на українсько-польському кордоні.Про це розповів Суспільному завідувач відділу давньої історії музеюСеред експонатів, які потрапили в музей з митниці – художні твори відомих митців, цінні монети та нагороди, ікони та хрести."Всі ці предмети намагалися вивезти контрабандисти на територію ЄС з України", – каже музейник.Також у виставковій залі музею багато предметів декоративно-ужиткового мистецтва: срібний дзвіночок для прислуги, прикрашений жабкою зі смарагдами, кавовий набір, грузинський посуд та столові прибори.За словами Тараса Верби, особливий інтерес у науковців викликають два келихи, які не мають дна. Один у вигляді ведмедя, інший із зображенням танцівника "Камаринської". "Келихи характеризують традиції застілля на території Східної Європи в кінці 19-го, початку 20-го століття", – каже науковець.За словами музейника Тараса Верби, кожен з предметів у колекції Волинського краєзнавчого музею містить авторський підпис, тож науковці впевнені у їхній унікальності.Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця краєзнавчого музею Оксана Важатко, цінні предмети, які були конфісковані працівниками СБУ на митниці в музей передають безплатно для зберігання на постійній основі. Які експонати потравлять в композицію вирішує експертна комісія, яку утворили на Волині ще в 1985- році.

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