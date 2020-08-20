вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО

В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
У фонді Волинського краєзнавчого музею зберігається близько десяти тисяч експонатів, які вилучили у контрабандистів митники на українсько-польському кордоні.

Про це розповів Суспільному завідувач відділу давньої історії музею Тарас Верба.

Серед експонатів, які потрапили в музей з митниці – художні твори відомих митців, цінні монети та нагороди, ікони та хрести.
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО

"Всі ці предмети намагалися вивезти контрабандисти на територію ЄС з України", – каже музейник.

Також у виставковій залі музею багато предметів декоративно-ужиткового мистецтва: срібний дзвіночок для прислуги, прикрашений жабкою зі смарагдами, кавовий набір, грузинський посуд та столові прибори.

За словами Тараса Верби, особливий інтерес у науковців викликають два келихи, які не мають дна. Один у вигляді ведмедя, інший із зображенням танцівника "Камаринської". "Келихи характеризують традиції застілля на території Східної Європи в кінці 19-го, початку 20-го століття", – каже науковець.
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО

За словами музейника Тараса Верби, кожен з предметів у колекції Волинського краєзнавчого музею містить авторський підпис, тож науковці впевнені у їхній унікальності.

Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця краєзнавчого музею Оксана Важатко, цінні предмети, які були конфісковані працівниками СБУ на митниці в музей передають безплатно для зберігання на постійній основі. Які експонати потравлять в композицію вирішує експертна комісія, яку утворили на Волині ще в 1985- році.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, Луцьк, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня
Сьогодні, 00:49
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка, – ЗМІ
06 лютий, 23:22
Схожі новини
На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект
20 серпень, 2020, 18:40
Унікальна виставка в Луцьку: показали стародавні віньєтки Унікальна виставка в Луцьку: показали стародавні віньєтки
03 лютий, 2017, 11:58
У Луцьку представили унікальні малюнки європейської архітектури. ФОТО У Луцьку представили унікальні малюнки європейської архітектури. ФОТО
04 червень, 2015, 14:40
Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО Музей у Луцьку отримав відреставровану ікону 17 століття. ФОТО
06 лютий, 00:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
 0
Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
 0
Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня
Сьогодні, 00:49
 0
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка, – ЗМІ
06 лютий, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8