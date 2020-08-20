В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
У фонді Волинського краєзнавчого музею зберігається близько десяти тисяч експонатів, які вилучили у контрабандистів митники на українсько-польському кордоні.
Про це розповів Суспільному завідувач відділу давньої історії музею Тарас Верба.
Серед експонатів, які потрапили в музей з митниці – художні твори відомих митців, цінні монети та нагороди, ікони та хрести.
"Всі ці предмети намагалися вивезти контрабандисти на територію ЄС з України", – каже музейник.
Також у виставковій залі музею багато предметів декоративно-ужиткового мистецтва: срібний дзвіночок для прислуги, прикрашений жабкою зі смарагдами, кавовий набір, грузинський посуд та столові прибори.
За словами Тараса Верби, особливий інтерес у науковців викликають два келихи, які не мають дна. Один у вигляді ведмедя, інший із зображенням танцівника "Камаринської". "Келихи характеризують традиції застілля на території Східної Європи в кінці 19-го, початку 20-го століття", – каже науковець.
За словами музейника Тараса Верби, кожен з предметів у колекції Волинського краєзнавчого музею містить авторський підпис, тож науковці впевнені у їхній унікальності.
Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця краєзнавчого музею Оксана Важатко, цінні предмети, які були конфісковані працівниками СБУ на митниці в музей передають безплатно для зберігання на постійній основі. Які експонати потравлять в композицію вирішує експертна комісія, яку утворили на Волині ще в 1985- році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному завідувач відділу давньої історії музею Тарас Верба.
Серед експонатів, які потрапили в музей з митниці – художні твори відомих митців, цінні монети та нагороди, ікони та хрести.
"Всі ці предмети намагалися вивезти контрабандисти на територію ЄС з України", – каже музейник.
Також у виставковій залі музею багато предметів декоративно-ужиткового мистецтва: срібний дзвіночок для прислуги, прикрашений жабкою зі смарагдами, кавовий набір, грузинський посуд та столові прибори.
За словами Тараса Верби, особливий інтерес у науковців викликають два келихи, які не мають дна. Один у вигляді ведмедя, інший із зображенням танцівника "Камаринської". "Келихи характеризують традиції застілля на території Східної Європи в кінці 19-го, початку 20-го століття", – каже науковець.
За словами музейника Тараса Верби, кожен з предметів у колекції Волинського краєзнавчого музею містить авторський підпис, тож науковці впевнені у їхній унікальності.
Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця краєзнавчого музею Оксана Важатко, цінні предмети, які були конфісковані працівниками СБУ на митниці в музей передають безплатно для зберігання на постійній основі. Які експонати потравлять в композицію вирішує експертна комісія, яку утворили на Волині ще в 1985- році.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В музеї на Волині діє виставка конфіскованих на митниці речей. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
Юний диякон з Волині взяв участь і «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 01:36
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка, – ЗМІ
06 лютий, 23:22
Медіа