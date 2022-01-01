В Україні за минулу добу зафіксували понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



За весь час пандемії в Україні захворіли 4 307 437 осіб, одужали – 3 681 092 особи, летальних випадків – 101 392, провели ПЛР-тестувань – 18 603 958.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 2266;



Вінницька область – 418;



Волинська область – 586;



Дніпропетровська область – 988;



Донецька область – 620;



Житомирська область – 1188;



Закарпатська область – 471;



Запорізька область – 446;



Івано-Франківська область – 779;



Київська область – 586;



Кіровоградська область – 213;



Луганська область – 248;



Львівська область – 2122;



Миколаївська область – 990;



Одеська область – 2033;



Полтавська область – 494;



Рівненська область – 1142;



Сумська область – 1024;



Тернопільська область – 907;



Харківська область – 1609;



Херсонська область – 703;



Хмельницька область – 1713;



Черкаська область – 676;



Чернівецька область – 749;



Чернігівська область – 407.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 7 лютого зафіксували 23 378 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 242 дитини та 394 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.За весь час пандемії в Україні захворіли 4 307 437 осіб, одужали – 3 681 092 особи, летальних випадків – 101 392, провели ПЛР-тестувань – 18 603 958.м. Київ – 2266;Вінницька область – 418;– 586;Дніпропетровська область – 988;Донецька область – 620;Житомирська область – 1188;Закарпатська область – 471;Запорізька область – 446;Івано-Франківська область – 779;Київська область – 586;Кіровоградська область – 213;Луганська область – 248;Львівська область – 2122;Миколаївська область – 990;Одеська область – 2033;Полтавська область – 494;Рівненська область – 1142;Сумська область – 1024;Тернопільська область – 907;Харківська область – 1609;Херсонська область – 703;Хмельницька область – 1713;Черкаська область – 676;Чернівецька область – 749;Чернігівська область – 407.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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