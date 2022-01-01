В Україні за минулу добу зафіксували понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:14
В Україні станом на 7 лютого зафіксували 23 378 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 242 дитини та 394 медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 307 437 осіб, одужали – 3 681 092 особи, летальних випадків – 101 392, провели ПЛР-тестувань – 18 603 958.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2266;
Вінницька область – 418;
Волинська область – 586;
Дніпропетровська область – 988;
Донецька область – 620;
Житомирська область – 1188;
Закарпатська область – 471;
Запорізька область – 446;
Івано-Франківська область – 779;
Київська область – 586;
Кіровоградська область – 213;
Луганська область – 248;
Львівська область – 2122;
Миколаївська область – 990;
Одеська область – 2033;
Полтавська область – 494;
Рівненська область – 1142;
Сумська область – 1024;
Тернопільська область – 907;
Харківська область – 1609;
Херсонська область – 703;
Хмельницька область – 1713;
Черкаська область – 676;
Чернівецька область – 749;
Чернігівська область – 407.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 307 437 осіб, одужали – 3 681 092 особи, летальних випадків – 101 392, провели ПЛР-тестувань – 18 603 958.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2266;
Вінницька область – 418;
Волинська область – 586;
Дніпропетровська область – 988;
Донецька область – 620;
Житомирська область – 1188;
Закарпатська область – 471;
Запорізька область – 446;
Івано-Франківська область – 779;
Київська область – 586;
Кіровоградська область – 213;
Луганська область – 248;
Львівська область – 2122;
Миколаївська область – 990;
Одеська область – 2033;
Полтавська область – 494;
Рівненська область – 1142;
Сумська область – 1024;
Тернопільська область – 907;
Харківська область – 1609;
Херсонська область – 703;
Хмельницька область – 1713;
Черкаська область – 676;
Чернівецька область – 749;
Чернігівська область – 407.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:21
В Україні за минулу добу зафіксували понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:14
Коли впровадять розмитнення авто у додатку «Дія»
Сьогодні, 08:00
Вчені вважають, що розмарин може допомогти проти COVID-19
Сьогодні, 07:10
Медіа