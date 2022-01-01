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Курс валют у Луцьку на 7 лютого

Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 7 лютого, такий: купівля – 27,97, продаж – 28,07.

Євро купують за 31,90, продають за 32,05.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,90, а купують за 7,02.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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