На Волині за добу – майже 600 нових випадків COVID-19 та 3 смерті

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 586 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 100 дітей та 11 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 202,Летальних випадків (осіб) – 3 в Луцькому районі: Луцька ТГ – 2 та Торчинська ТГ -1.методом ПЛР (осіб) – 668,методом ІФА (осіб) – 26.– 338 хворих:Луцька ТГ – 150Боратинська ТГ – 4Берестечківська ТГ — 10Городищенська ТГ – 13Горохівська ТГ – 33Ківерцівська ТГ – 32Колківська – 31Копачівська ТГ — 3Мар’янівська ТГ – 4Олицька ТГ — 15Підгайцівська ТГ – 25Рожищенська ТГ – 13Торчинська ТГ — 3Цуманська ТГ – 2Володимир-Волинський район – 69 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 12Затурцівська ТГ — 5Іваничівська ТГ – 2Литовезька ТГ — 1Локачинська ТГ — 18Нововолинська ТГ – 22Оваднівська ТГ -2Павлівська ТГ – 6Устилузька ТГ — 1– 56 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 31Любешівська ТГ — 19Сошичненська ТГ — 6– 123 хворих:Голобська ТГ – 5Вишнівська ТГ – 8Головненська ТГ – 1Дубечненська ТГ — 6Дубівська ТГ – 4Заболотівська ТГ — 1Забродівськ а ТГ — 10Ковельська ТГ – 57Люблинецька ТГ – 2Ратнівська ТГ – 11Рівненська ТГ – 1Самарівська ТГ – 1Сереховичівська ТГ – 1Старовижівська ТГ – 11Турійська ТГ – 4захворіли (осіб) – 117078 (з них дітей – 9712 та медичних працівників –4982),одужали ( осіб) – 103243 (з них дітей – 7403 та медичних працівників –4457),летальних випадків (осіб) –2281 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 460329,методом ІФА (осіб) –214320.За добу 06 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 259 щеплень. Першою дозою щеплено — 87 осіб, другою дозою – 131 особу, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 41 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341840 людей, отримали дві дози – 318654 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5691 людина. Загалом провели 666595 щеплень.