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На Волині за добу – майже 600 нових випадків COVID-19 та 3 смерті

На Волині за добу – майже 600 нових випадків COVID-19 та 3 смерті
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 586 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 100 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 202,
Летальних випадків (осіб) – 3 в Луцькому районі: Луцька ТГ – 2 та Торчинська ТГ -1.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 668,
методом ІФА (осіб) – 26.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 338 хворих:

Луцька ТГ – 150
Боратинська ТГ – 4
Берестечківська ТГ — 10
Городищенська ТГ – 13
Горохівська ТГ – 33
Ківерцівська ТГ – 32
Колківська – 31
Копачівська ТГ — 3
Мар’янівська ТГ – 4
Олицька ТГ — 15
Підгайцівська ТГ – 25
Рожищенська ТГ – 13
Торчинська ТГ — 3
Цуманська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 69 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 12
Затурцівська ТГ — 5
Іваничівська ТГ – 2
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 18
Нововолинська ТГ – 22
Оваднівська ТГ -2
Павлівська ТГ – 6
Устилузька ТГ — 1

Камінь-Каширський район – 56 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 31
Любешівська ТГ — 19
Сошичненська ТГ — 6

Ковельський район – 123 хворих:

Голобська ТГ – 5
Вишнівська ТГ – 8
Головненська ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 6
Дубівська ТГ – 4
Заболотівська ТГ — 1
Забродівськ а ТГ — 10
Ковельська ТГ – 57
Люблинецька ТГ – 2
Ратнівська ТГ – 11
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 11
Турійська ТГ – 4

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 117078 (з них дітей – 9712 та медичних працівників –4982),
одужали ( осіб) – 103243 (з них дітей – 7403 та медичних працівників –4457),
летальних випадків (осіб) –2281 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 460329,
методом ІФА (осіб) –214320.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 06 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 259 щеплень. Першою дозою щеплено — 87 осіб, другою дозою – 131 особу, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 41 особу.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341840 людей, отримали дві дози – 318654 людини, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5691 людина. Загалом провели 666595 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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