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Назвали болючі шкірні прояви Омікрону

Назвали болючі шкірні прояви Омікрону
У Великобританії лікарі помітили кілька болючих шкірних проявів штаму «Омікрон», які можуть турбувати протягом кількох місяців.

Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на Daily Express.

Так, один із симптомів захворювання – «ковідні пальці». Пальці ніг можуть бути червоними, фіолетовими, запаленими, іноді з висипом і пухирями.

Крім того, у пацієнтів можуть потріскатись або запалитися губи. Ще одним проявом стає сухість шкіри, що нагадує екзему, яка з’являється «на грудях і шиї – місцях, куди потрапляють сонячні промені».

Також у хворих може з’явитися висип, що нагадує пітницю або кропив’янку. Висип покриває невеликі ділянки, зазвичай на руках, ногах та ліктях. Інше висипання схоже на сліди обмороження – опуклі пурпурні або червоні болючі плями. Про цей симптом часто повідомляють молоді люди.

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Теги: Омікрон, симптоми, шкіра
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