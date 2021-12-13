Назвали болючі шкірні прояви Омікрону
Сьогодні, 10:05
У Великобританії лікарі помітили кілька болючих шкірних проявів штаму «Омікрон», які можуть турбувати протягом кількох місяців.
Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на Daily Express.
Так, один із симптомів захворювання – «ковідні пальці». Пальці ніг можуть бути червоними, фіолетовими, запаленими, іноді з висипом і пухирями.
Крім того, у пацієнтів можуть потріскатись або запалитися губи. Ще одним проявом стає сухість шкіри, що нагадує екзему, яка з’являється «на грудях і шиї – місцях, куди потрапляють сонячні промені».
Також у хворих може з’явитися висип, що нагадує пітницю або кропив’янку. Висип покриває невеликі ділянки, зазвичай на руках, ногах та ліктях. Інше висипання схоже на сліди обмороження – опуклі пурпурні або червоні болючі плями. Про цей симптом часто повідомляють молоді люди.
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Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на Daily Express.
Так, один із симптомів захворювання – «ковідні пальці». Пальці ніг можуть бути червоними, фіолетовими, запаленими, іноді з висипом і пухирями.
Крім того, у пацієнтів можуть потріскатись або запалитися губи. Ще одним проявом стає сухість шкіри, що нагадує екзему, яка з’являється «на грудях і шиї – місцях, куди потрапляють сонячні промені».
Також у хворих може з’явитися висип, що нагадує пітницю або кропив’янку. Висип покриває невеликі ділянки, зазвичай на руках, ногах та ліктях. Інше висипання схоже на сліди обмороження – опуклі пурпурні або червоні болючі плями. Про цей симптом часто повідомляють молоді люди.
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