На Волині сажа в димоході ледве не спричинила пожежу у будинку. ФОТО

Волинські рятувальники запобігли пожежі у селі Озерце Луцького району, що виникла у димоході дерев’яної хати.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.6 лютого о 18:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку.На місце пожежі виїхав черговий караул 9 ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області. На момент прибуття рятувальників на місці займання встановлено, що у димоході житлового будинку відбувся спалах сажі без подальшого горіння. Вогнеборці розібрали місце в стіні з якого виходив дим та пролили його водою, а також обстежили горище, аби не допустити поширення пожежі на покрівлю.Рятувальники наголошують, що погані показники тяги також можуть мати погані наслідки, адже вони можуть привести до отруєння чадним газом. Тому, щоб вберегтися від виникненням пожеж, спричинених спалахом сажі і для підтримки постійної працездатності систем трубопроводів необхідно проводити профілактичні заходи, що перешкоджають утворенню нальотів з сажі.