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На Волині сажа в димоході ледве не спричинила пожежу у будинку. ФОТО

На Волині сажа в димоході ледве не спричинила пожежу у будинку. ФОТО
Волинські рятувальники запобігли пожежі у селі Озерце Луцького району, що виникла у димоході дерев’яної хати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

6 лютого о 18:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку.

На місце пожежі виїхав черговий караул 9 ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області. На момент прибуття рятувальників на місці займання встановлено, що у димоході житлового будинку відбувся спалах сажі без подальшого горіння. Вогнеборці розібрали місце в стіні з якого виходив дим та пролили його водою, а також обстежили горище, аби не допустити поширення пожежі на покрівлю.
На Волині сажа в димоході ледве не спричинила пожежу у будинку. ФОТО

Рятувальники наголошують, що погані показники тяги також можуть мати погані наслідки, адже вони можуть привести до отруєння чадним газом. Тому, щоб вберегтися від виникненням пожеж, спричинених спалахом сажі і для підтримки постійної працездатності систем трубопроводів необхідно проводити профілактичні заходи, що перешкоджають утворенню нальотів з сажі.
На Волині сажа в димоході ледве не спричинила пожежу у будинку. ФОТО

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Теги: Волинь, будинок, пожежа
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