Ображав та принижував рідних: на Волині судитимуть 41-річного чоловіка за домашнє насильство
Сьогодні, 10:58
Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 41-річного жителя села Селиськи Володимир-Волинського району, який вчиняв домашнє насильство щодо колишньої дружини та дітей (ст. 126-1 КК України).
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
Слідство встановило, що, вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії та перебував на превентивному обліку в поліції за категорією «сімейний насильник», систематично чинив психологічне насильство над 38-річною жінкою, з якою продовжував жити разом, і дітьми – лаявся, погрожував, ображав, принижував та залякував їх.
За усі ці дії чоловік відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що санкцією ст. 126-1 КК України за домашнє насильство передбачено покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
Слідство встановило, що, вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії та перебував на превентивному обліку в поліції за категорією «сімейний насильник», систематично чинив психологічне насильство над 38-річною жінкою, з якою продовжував жити разом, і дітьми – лаявся, погрожував, ображав, принижував та залякував їх.
За усі ці дії чоловік відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що санкцією ст. 126-1 КК України за домашнє насильство передбачено покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
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