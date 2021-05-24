На Волині злодій, який перебував у розшуку, побив та пограбував жінку

У п’ятницю, 4 лютого, до поліції надійшло звернення від 55-річної мешканки Рожищ. Жінка повідомила, що зловмисник вдарив її та пограбував.Про це повідомляє пресслужба поліцї Волині.Зловмисник відкрито заволодів мобільним телефоном, двома каністрами з бензином та коштами заявниці й зник з місця події.На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники кримінальної поліції, працівники групи реагування патрульної поліції та дільничний. Правоохоронці опитали потерпілу та отримали детальний опис грабіжника. До розшуків залучили кінологів із службовою собакою. Завдяки оперативному реагуванню зловмисника затримали у лічені години.Це 33-річний житель сусіднього села, чоловік раніше судимий та перебував у розшуку. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства) Кримінального кодексу України. Викрадене вилучено. Вирішується питання про обрання грабіжнику запобіжного заходу.