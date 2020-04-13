Через піч на Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 12:13
6 лютого вночі сталася пожежа у дерев’яній літній кухні у селі Прилуцьке Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
На місце події направлено черговий караул 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька Головного управління ДСНС у Волинській області.
Прибувши до місця події бійці ДСНС з'ясували, що вогонь охопив дерев’яну літню кухню.
Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.
Пожежу локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 04:54. На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
На місце події направлено черговий караул 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька Головного управління ДСНС у Волинській області.
Прибувши до місця події бійці ДСНС з'ясували, що вогонь охопив дерев’яну літню кухню.
Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.
Пожежу локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 04:54. На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
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