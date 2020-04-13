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Через піч на Волині горіла літня кухня

Через піч на Волині горіла літня кухня
6 лютого вночі сталася пожежа у дерев’яній літній кухні у селі Прилуцьке Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

На місце події направлено черговий караул 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька Головного управління ДСНС у Волинській області.

Прибувши до місця події бійці ДСНС з'ясували, що вогонь охопив дерев’яну літню кухню.

Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.
Через піч на Волині горіла літня кухня

Пожежу локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 04:54. На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Теги: літня кухня, пожежа
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