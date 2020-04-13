Через піч на Волині горіла літня кухня





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



На місце події направлено черговий караул 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька Головного управління ДСНС у Волинській області.



Прибувши до місця події бійці ДСНС з'ясували, що вогонь охопив дерев’яну літню кухню.



Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.



Пожежу локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 04:54. На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.



Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 лютого вночі сталася пожежа у дерев’яній літній кухні у селі Прилуцьке Луцького району.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.На місце події направлено черговий караул 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька Головного управління ДСНС у Волинській області.Прибувши до місця події бійці ДСНС з'ясували, що вогонь охопив дерев’яну літню кухню.Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.Пожежу локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 04:54. На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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