Волинянин хотів провезти через кордон марихуану в дезодоранті. ФОТО

Прикордонники Волинського загону сьогодні, 7 лютого, виявили наркотичні речовини у трьох чоловіків, які прямували через українсько-польський кордон.Про це інформує пресслужба ДПСУ.У пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус, що їхав до Варшави. Під час прикордонно-митного контролю службовий собака зреагував на ранець одного з пасажирів. Оглянувши вміст сумки 27-річного волинянина, правоохоронці натрапили на незвичний дезодорант. Замість спрею всередині флакону знаходився пакет з марихуаною. Крім того, у рукавиці подорожнього оглядовики знайшли пробірку з наркотичною речовиною та пристрій для паління.У ще одного нашого краянина, який повертався з-за кордону через «Ягодин» учора, прикордонники виявили порошкоподібну речовину білого кольору. Пакет, ймовірно з амфетаміном, чоловік сховав у гаманці.А бельгієць, виїжджаючи з нашої країни автомобілем «Тойота», віз із собою наркотичну речовину рослинного походження, зі слів подорожнього – марихуану. Заборонене «зілля» іноземець приховав у ніші під магнітолою. Однак службовий собака, натренований на пошук наркотиків, швидко виявив сховок та вказав на нього оглядовій групі.Про усі знахідки охоронці кордону поінформували компетентні правоохоронні органи. Виявлені речовини встановленим порядком у громадян вилучили та надіслали на експертизу.