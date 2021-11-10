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Волинянин хотів провезти через кордон марихуану в дезодоранті. ФОТО

Волинянин хотів провезти через кордон марихуану в дезодоранті. ФОТО
Прикордонники Волинського загону сьогодні, 7 лютого, виявили наркотичні речовини у трьох чоловіків, які прямували через українсько-польський кордон.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

У пункт пропуску «Ягодин» прибув рейсовий автобус, що їхав до Варшави. Під час прикордонно-митного контролю службовий собака зреагував на ранець одного з пасажирів. Оглянувши вміст сумки 27-річного волинянина, правоохоронці натрапили на незвичний дезодорант. Замість спрею всередині флакону знаходився пакет з марихуаною. Крім того, у рукавиці подорожнього оглядовики знайшли пробірку з наркотичною речовиною та пристрій для паління.
Волинянин хотів провезти через кордон марихуану в дезодоранті. ФОТО

У ще одного нашого краянина, який повертався з-за кордону через «Ягодин» учора, прикордонники виявили порошкоподібну речовину білого кольору. Пакет, ймовірно з амфетаміном, чоловік сховав у гаманці.

А бельгієць, виїжджаючи з нашої країни автомобілем «Тойота», віз із собою наркотичну речовину рослинного походження, зі слів подорожнього – марихуану. Заборонене «зілля» іноземець приховав у ніші під магнітолою. Однак службовий собака, натренований на пошук наркотиків, швидко виявив сховок та вказав на нього оглядовій групі.
Волинянин хотів провезти через кордон марихуану в дезодоранті. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон марихуану в дезодоранті. ФОТО

Про усі знахідки охоронці кордону поінформували компетентні правоохоронні органи. Виявлені речовини встановленим порядком у громадян вилучили та надіслали на експертизу.

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Теги: наркотики, Ягодин, пес, марихуана
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