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Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським

Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським
У п’ятницю, 4 лютого, у селищі Стара Вижівка працівники поліції зупинили автомобіль «Renault Scenic», під час перевірки якого виявили цигарки з безакцизними марками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Під час спілкування водій неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі гривень. Цей факт зафіксували та зареєстрували.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.
Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським

Щодо перевезення безакцизних цигарок матеріали зареєстрували, триває перевірка.
Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським

Розпочато кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди. Водію загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, поліція, водій, хабар
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