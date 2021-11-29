Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Під час спілкування водій неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі гривень. Цей факт зафіксували та зареєстрували.



За фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.



Щодо перевезення безакцизних цигарок матеріали зареєстрували, триває перевірка.



Розпочато кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди. Водію загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 4 лютого, у селищі Стара Вижівка працівники поліції зупинили автомобіль «Renault Scenic», під час перевірки якого виявили цигарки з безакцизними марками.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час спілкування водій неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі гривень. Цей факт зафіксували та зареєстрували.За фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.Щодо перевезення безакцизних цигарок матеріали зареєстрували, триває перевірка.Розпочато кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди. Водію загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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