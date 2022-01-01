В Україні змінилася вартість цукру
Сьогодні, 14:28
У січні 2022 року кілограм цукру в Україні подешевшав трохи здешевшав, але вже у лютому ціна знову почала зростати.
Про це повідомляє Агроцентр.
Наразі середня вартість одного кілограма цукру становить 26,27 грн. У супермаркетах вартість коливається від 25,30 грн до 27,20 грн за кілограм.
Фахівці відзначають, що трикілограмова пачка цукру у лютому стала меншою в ціні. Якщо у січні вартість була 81,80, то у лютому - 77,90 грн.
Видання пише, що цукор став одним із продуктів-рекордсменів щодо зростання ціни торік. У Державній службі статистики повідомляють, що за рік вартість зросла на 61,5%.
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Про це повідомляє Агроцентр.
Наразі середня вартість одного кілограма цукру становить 26,27 грн. У супермаркетах вартість коливається від 25,30 грн до 27,20 грн за кілограм.
Фахівці відзначають, що трикілограмова пачка цукру у лютому стала меншою в ціні. Якщо у січні вартість була 81,80, то у лютому - 77,90 грн.
Видання пише, що цукор став одним із продуктів-рекордсменів щодо зростання ціни торік. У Державній службі статистики повідомляють, що за рік вартість зросла на 61,5%.
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Коментарі 1
Особисто я трикілограмової упаковки не бачив. Бачив 1кг, 5кг, 10кг, 50кг. Також різні до кілограма. А трикілограмові не бачив. Хочу дізнатись - де такі є?
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