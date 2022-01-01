В Україні змінилася вартість цукру





Про це повідомляє



Наразі середня вартість одного кілограма цукру становить 26,27 грн. У супермаркетах вартість коливається від 25,30 грн до 27,20 грн за кілограм.



Фахівці відзначають, що трикілограмова пачка цукру у лютому стала меншою в ціні. Якщо у січні вартість була 81,80, то у лютому - 77,90 грн.



Видання пише, що цукор став одним із продуктів-рекордсменів щодо зростання ціни торік. У Державній службі статистики повідомляють, що за рік вартість зросла на 61,5%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні 2022 року кілограм цукру в Україні подешевшав трохи здешевшав, але вже у лютому ціна знову почала зростати.Про це повідомляє Агроцентр. Наразі середня вартість одного кілограма цукру становить 26,27 грн. У супермаркетах вартість коливається від 25,30 грн до 27,20 грн за кілограм.Фахівці відзначають, що трикілограмова пачка цукру у лютому стала меншою в ціні. Якщо у січні вартість була 81,80, то у лютому - 77,90 грн.Видання пише, що цукор став одним із продуктів-рекордсменів щодо зростання ціни торік. У Державній службі статистики повідомляють, що за рік вартість зросла на 61,5%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію