Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 7 лютого





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 73 людей перебувають під високими потоками кисню, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 3 хворих – у критичному стані, 37 – у важкому. За минулу добу поступили 6 людей, не виписували жодного. За три доби спожили 3 тонни кисню, залишалося трохи більше 7,6 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 7 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 92 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 73 людей перебувають під високими потоками кисню, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 3 хворих – у критичному стані, 37 – у важкому. За минулу добу поступили 6 людей, не виписували жодного. За три доби спожили 3 тонни кисню, залишалося трохи більше 7,6 тонн кисню.

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