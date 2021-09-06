У Луцьку патрульні затримали п`яного 19-річного водія без прав. ФОТО

Патрульні у Луцьку виявили 19-річного керманича, який без посвідчення водія у стані сп’яніння рухався тротуаром.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.У нічну зміну під час патрулювання на вулиці Львівській патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який рухався тротуаром.Відповідно до ст. 35 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні зупинили вказаний транспортний засіб.Під час спілкування з 19-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані сп’яніння.Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що останній не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч. 1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.