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Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році

Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році
У 2021 році на Волині 9 890 малюків отримали свій перший документ – свідоцтво про народження. До прикладу, у 2020 році в області зареєстрували 10 500 новонароджених.

Заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк розповіла, якими іменами називали дітей на Волині у 2021 році.

Найпоширеніші імена

Дівчаток: Олександра, Анастасія, Анна, Аделіна, Софія, Емілія, Христина, Єва, Марія, Уляна, Діана, Поліна, Злата, Аліса, Мілана, Єлизавета, Соломія, Дарина, Маргарита, Вероніка, Євеліна, Яна, Вікторія, Ангеліна, Устина, Домініка, Аріна, Варвара, Аліна.

Хлопчиків: Матвій, Марк, Ілля, Артем, Макар, Дмитро, Роман, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Лук’ян, Данило, Володимир, Владислав, Олександр, Тимофій, Іван, Захар, Дем’ян, Арсен, Орест, Ярослав, Кирило, Вадим, Павло, Тимур, Назар, Андрій, Костянтин, Лев, Ян, Артур, Платон, Лука.

Рідковживані імена

Дівчаток: Ніколь, Емілі, Аміна, Еліна, Аріелла, Емма, Мія, Наомі, Сара, Даяна, Аглая, Еліана, Камелія, Меліса, Юма, Каміла, Сая, Віолетта, Лія, Феронія, Іустинія, Моніка, Адель, Естер, Еріка, Аніта, Олівія, Тіна, Ліліанна, Джоанна, Єсенія, Джуліанна,Рената, Ванесса, Божена, Ізабелла, Аврора, Євлалія, Антоніна, Міла, Еля, Олеся, Мішель, Златославія, Євангеліна, Каталея.

Хлопчиків: Зорян, Мар’ян, Северин, Нестор, Еміль, Гордій, Джастін, Рувим, Дамір, Даміан, Самуїл, Івар, Ельдар, Радіон, Амір, Еней, Домінік, Любомир, Єремій, Устим, Савелій, Яків, Соломон, Адам, Мирон, Ярема, Єгор, Девіс, Натан, Даніель, Тадей, Никифор, Гліб, Янніс, Лукас, Леон, Ернест, Денні, Феодосій, Аріан, Акім, Аскольд, Енді, Василь, Стефан, Ібрагім, Дорофій, Іеремія, Юхим, Єфрем, Дарій, Маріан, Богослав, Мафусаїл, Азріель.


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Теги: Волинь, імена, діти
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