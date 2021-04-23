Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році





Заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк розповіла, якими іменами називали дітей на Волині у 2021 році.



Найпоширеніші імена



Дівчаток: Олександра, Анастасія, Анна, Аделіна, Софія, Емілія, Христина, Єва, Марія, Уляна, Діана, Поліна, Злата, Аліса, Мілана, Єлизавета, Соломія, Дарина, Маргарита, Вероніка, Євеліна, Яна, Вікторія, Ангеліна, Устина, Домініка, Аріна, Варвара, Аліна.



Хлопчиків: Матвій, Марк, Ілля, Артем, Макар, Дмитро, Роман, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Лук’ян, Данило, Володимир, Владислав, Олександр, Тимофій, Іван, Захар, Дем’ян, Арсен, Орест, Ярослав, Кирило, Вадим, Павло, Тимур, Назар, Андрій, Костянтин, Лев, Ян, Артур, Платон, Лука.



Рідковживані імена



Дівчаток: Ніколь, Емілі, Аміна, Еліна, Аріелла, Емма, Мія, Наомі, Сара, Даяна, Аглая, Еліана, Камелія, Меліса, Юма, Каміла, Сая, Віолетта, Лія, Феронія, Іустинія, Моніка, Адель, Естер, Еріка, Аніта, Олівія, Тіна, Ліліанна, Джоанна, Єсенія, Джуліанна,Рената, Ванесса, Божена, Ізабелла, Аврора, Євлалія, Антоніна, Міла, Еля, Олеся, Мішель, Златославія, Євангеліна, Каталея.



Хлопчиків: Зорян, Мар’ян, Северин, Нестор, Еміль, Гордій, Джастін, Рувим, Дамір, Даміан, Самуїл, Івар, Ельдар, Радіон, Амір, Еней, Домінік, Любомир, Єремій, Устим, Савелій, Яків, Соломон, Адам, Мирон, Ярема, Єгор, Девіс, Натан, Даніель, Тадей, Никифор, Гліб, Янніс, Лукас, Леон, Ернест, Денні, Феодосій, Аріан, Акім, Аскольд, Енді, Василь, Стефан, Ібрагім, Дорофій, Іеремія, Юхим, Єфрем, Дарій, Маріан, Богослав, Мафусаїл, Азріель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році на Волині 9 890 малюків отримали свій перший документ – свідоцтво про народження. До прикладу, у 2020 році в області зареєстрували 10 500 новонароджених.Заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській областірозповіла, якими іменами називали дітей на Волині у 2021 році.Олександра, Анастасія, Анна, Аделіна, Софія, Емілія, Христина, Єва, Марія, Уляна, Діана, Поліна, Злата, Аліса, Мілана, Єлизавета, Соломія, Дарина, Маргарита, Вероніка, Євеліна, Яна, Вікторія, Ангеліна, Устина, Домініка, Аріна, Варвара, Аліна.Матвій, Марк, Ілля, Артем, Макар, Дмитро, Роман, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Лук’ян, Данило, Володимир, Владислав, Олександр, Тимофій, Іван, Захар, Дем’ян, Арсен, Орест, Ярослав, Кирило, Вадим, Павло, Тимур, Назар, Андрій, Костянтин, Лев, Ян, Артур, Платон, Лука.Ніколь, Емілі, Аміна, Еліна, Аріелла, Емма, Мія, Наомі, Сара, Даяна, Аглая, Еліана, Камелія, Меліса, Юма, Каміла, Сая, Віолетта, Лія, Феронія, Іустинія, Моніка, Адель, Естер, Еріка, Аніта, Олівія, Тіна, Ліліанна, Джоанна, Єсенія, Джуліанна,Рената, Ванесса, Божена, Ізабелла, Аврора, Євлалія, Антоніна, Міла, Еля, Олеся, Мішель, Златославія, Євангеліна, Каталея.Зорян, Мар’ян, Северин, Нестор, Еміль, Гордій, Джастін, Рувим, Дамір, Даміан, Самуїл, Івар, Ельдар, Радіон, Амір, Еней, Домінік, Любомир, Єремій, Устим, Савелій, Яків, Соломон, Адам, Мирон, Ярема, Єгор, Девіс, Натан, Даніель, Тадей, Никифор, Гліб, Янніс, Лукас, Леон, Ернест, Денні, Феодосій, Аріан, Акім, Аскольд, Енді, Василь, Стефан, Ібрагім, Дорофій, Іеремія, Юхим, Єфрем, Дарій, Маріан, Богослав, Мафусаїл, Азріель.

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