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На Волині браконьєр вбив зайця-русака

На Волині браконьєр вбив зайця-русака
Житель Ковельського району в мисливських угіддях Любомльської РО УТМР незаконно добув зайця-русака, чим завдав шкоду користувачу мисливських угідь у сумі 8 тисяч гривень.

Про це повідомляють у Держекоінспекції Волинської області.

Працівники відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів склали на мисливця протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП й направили матеріали на розгляд Любомльському районному суду Волинської області.

Згідно з частиною 2 статті 85 КУпАП повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до 3 років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від 90 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.

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Теги: браконьєр, Волинь, заєць-русак
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