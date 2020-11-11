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У Луцьку мітингують підприємці. ФОТО

У Луцьку мітингують підприємці. ФОТО
Під стінами Волинської облдержадміністрації підприємці влаштували акцію протесту. Вони вимагають внести зміни в закон про обов'язкове використання касових апаратів.

Про це розповіла Суспільному голова громадської організації "Приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери" Тетяна Іовенко.

Зі слів співорганізаторки, на акцію протесту зібралися майже 150 людей. В поліції ж нарахували орієнтовно сотню учасників, – сказав начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Володимир Солоненко.

"Мало людей. Мали ще приїхати люди з Нововолинська та Ковеля. Але не змогли", – зазначила Тетяна Іовенко і додала, що більшість людей під ОДА – працівники кількох ринків обласного центру.
У Луцьку мітингують підприємці. ФОТО

Такі ж акції, каже жінка, нині відбуваються ще в кількох містах України.

"Йде знищення системи спрощеного оподаткування, бо касові апарати це вже загальна система оподаткування", – каже співорганізаторка акції. Зі слів Тетяни Іовенко, купівля, налаштування та обслуговування касових апаратів – дороге. Відтак не всі підприємці можуть це собі дозволити.
У Луцьку мітингують підприємці. ФОТО

До учасників мітингу з ОДА вийшов керівник обласного управління економіки Анатолій Банера. Підприємці передали йому звернення до центральних органів влади.

"Це питання не компетенції облдержадміністрації. Ми ще раз проговоримо з організаторами їх вимоги і передамо їх звернення в центральні органи влади", – зазначив Анатолій Банера.

Акція підприємців тривала майже годину.
У Луцьку мітингують підприємці. ФОТО

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Теги: підприємці, Луцьк, мітинг, протест
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