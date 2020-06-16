Розшукують волинянина, який без дозволу забрав у колишньої дружини сина та переховує його

Заянчуковського Романа Леонідовича, 18.07.1988 року народження, жителя Луцького району.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зловмисник без дозволу забрав у колишньої дружини спільного сина Заянчуковського Іллю Романовича, 17.11.2015 року народження, та тривалий час незаконно переховує його.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває розшукуваний, повідомляти за телефоном 0509786838 або 102.





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