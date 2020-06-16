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Розшукують волинянина, який без дозволу забрав у колишньої дружини сина та переховує його

Розшукують волинянина, який без дозволу забрав у колишньої дружини сина та переховує його
Співробітники кримінальної поліції Ківерцівщини встановлюють місцезнаходження Заянчуковського Романа Леонідовича, 18.07.1988 року народження, жителя Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зловмисник без дозволу забрав у колишньої дружини спільного сина Заянчуковського Іллю Романовича, 17.11.2015 року народження, та тривалий час незаконно переховує його.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває розшукуваний, повідомляти за телефоном 0509786838 або 102.


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Теги: Волинь, Ківерці, розшук
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