Розшукують волинянина, який без дозволу забрав у колишньої дружини сина та переховує його
Сьогодні, 12:48
Співробітники кримінальної поліції Ківерцівщини встановлюють місцезнаходження Заянчуковського Романа Леонідовича, 18.07.1988 року народження, жителя Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зловмисник без дозволу забрав у колишньої дружини спільного сина Заянчуковського Іллю Романовича, 17.11.2015 року народження, та тривалий час незаконно переховує його.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває розшукуваний, повідомляти за телефоном 0509786838 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зловмисник без дозволу забрав у колишньої дружини спільного сина Заянчуковського Іллю Романовича, 17.11.2015 року народження, та тривалий час незаконно переховує його.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація, де перебуває розшукуваний, повідомляти за телефоном 0509786838 або 102.
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