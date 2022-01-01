Які продукти варто вилучити з раціону, щоб уникнути високого кров'яного тиску





Про це пише



Хліб та випічка



Буханець білого хліба містить від 100 до 200 мг солі.



Піца також входить у шістку продуктів, що містять багато солі.



Хліб, сир, томатний соус містять велику кількість солі. Що більше начинки, то більше солі.



Бутерброди та інший фаст-фуд



Більшість сендвічів, гамбургерів швидкого харчування та навіть вегетаріанських лавашів із фалафелем містять багато солі, що підвищує артеріальний тиск.



Щоразу, коли ви їсте поза домом, навіть якщо ви добре харчуєтеся, рівень натрію у вашому організмі підвищується до критичних позначок. Більшість солі в нашому раціоні надходить із страв кафе та закусочних.



Ковбасні вироби



М'ясні делікатеси та ковбасні вироби – джерела натрію. Дієтологи проаналізували вміст натрію в 124 упакованих м'ясних делікатесах від різних виробників та порівняли їх з порціями свіжого м'яса аналогічного розміру та виявили, що у м'ясних делікатесах міститься в 11 разів більше солі.



Готуйте м'ясо та м'ясне асорті на грилі.



Консервовані овочі



У процесі консервації додається сіль, щоб уникнути псування. Перед вживанням змивайте під теплою проточною водою.



Страви швидкого приготування



Навіть приготовлений з додаванням корисних інгредієнтів (морква, свіжа капуста, листя салату, квасоля), вуличний фаст-фуд, містить понад 1000 мг натрію через сир, соус та хлібні вироби.



Зрозуміло. що ви не можете повністю виключити сіль зі свого раціону, але вживання продуктів, багатих на калій, таких як риба, авокадо, банани та овочі, допоможе обмежити її негативні наслідки.

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