Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.



Температура вночі +1°, вдень від +3 до +2°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 8 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень дощ з мокрим снігом.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.Температура вночі +1°, вдень від +3 до +2°.

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