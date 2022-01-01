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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
У вівторок, 8 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень дощ з мокрим снігом.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.

Температура вночі +1°, вдень від +3 до +2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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