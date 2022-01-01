Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 8 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень дощ з мокрим снігом.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Температура вночі +1°, вдень від +3 до +2°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Температура вночі +1°, вдень від +3 до +2°.
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