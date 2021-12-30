На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО

Повідомлення про перевезення деревини без належних документів до поліції надійшло від майстра лісу. Подія трапилась у п’ятницю, 4 лютого, у Камінь-Каширському районі.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На вказане місце події виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції.Встановлено, що за кермом транспортного засобу ГАЗ-53, навантаженого деревиною, перебував 36-річний місцевий мешканець. Незаконну порубку 59 дерев породи сосна правопорушник здійснив у Сошищенському лісництві.З місця події правоохоронці вилучили автомобіль з деревиною.Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.Цього ж дня на вчиненні кримінального правопорушення спіймали 61-річного жителя села Судче. Громадянин здійснив незаконну порубку дерев вільхи у Залізницькому лісництві. Деревину намагався вивезти гужовою підводою. З місця події вилучено бензопилу та підводу з колодами. Сума завданих збитків – 33 тисячі гривень. Відомості зареєстрували в ЄРДР.