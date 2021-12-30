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На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО

На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО
Повідомлення про перевезення деревини без належних документів до поліції надійшло від майстра лісу. Подія трапилась у п’ятницю, 4 лютого, у Камінь-Каширському районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На вказане місце події виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції.

Встановлено, що за кермом транспортного засобу ГАЗ-53, навантаженого деревиною, перебував 36-річний місцевий мешканець. Незаконну порубку 59 дерев породи сосна правопорушник здійснив у Сошищенському лісництві.
На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО

З місця події правоохоронці вилучили автомобіль з деревиною.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня на вчиненні кримінального правопорушення спіймали 61-річного жителя села Судче. Громадянин здійснив незаконну порубку дерев вільхи у Залізницькому лісництві. Деревину намагався вивезти гужовою підводою. З місця події вилучено бензопилу та підводу з колодами. Сума завданих збитків – 33 тисячі гривень. Відомості зареєстрували в ЄРДР.
На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО
На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО
На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, деревина
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