На Волині затримали вантажівку та кінну підводу з незаконним лісом. ФОТО
Сьогодні, 13:17
Повідомлення про перевезення деревини без належних документів до поліції надійшло від майстра лісу. Подія трапилась у п’ятницю, 4 лютого, у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
На вказане місце події виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції.
Встановлено, що за кермом транспортного засобу ГАЗ-53, навантаженого деревиною, перебував 36-річний місцевий мешканець. Незаконну порубку 59 дерев породи сосна правопорушник здійснив у Сошищенському лісництві.
З місця події правоохоронці вилучили автомобіль з деревиною.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Цього ж дня на вчиненні кримінального правопорушення спіймали 61-річного жителя села Судче. Громадянин здійснив незаконну порубку дерев вільхи у Залізницькому лісництві. Деревину намагався вивезти гужовою підводою. З місця події вилучено бензопилу та підводу з колодами. Сума завданих збитків – 33 тисячі гривень. Відомості зареєстрували в ЄРДР.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
На вказане місце події виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції.
Встановлено, що за кермом транспортного засобу ГАЗ-53, навантаженого деревиною, перебував 36-річний місцевий мешканець. Незаконну порубку 59 дерев породи сосна правопорушник здійснив у Сошищенському лісництві.
З місця події правоохоронці вилучили автомобіль з деревиною.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Цього ж дня на вчиненні кримінального правопорушення спіймали 61-річного жителя села Судче. Громадянин здійснив незаконну порубку дерев вільхи у Залізницькому лісництві. Деревину намагався вивезти гужовою підводою. З місця події вилучено бензопилу та підводу з колодами. Сума завданих збитків – 33 тисячі гривень. Відомості зареєстрували в ЄРДР.
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