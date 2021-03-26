Скільки грошей українці щодня витрачають на продукти





Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Gradus, пише



Також українці готові витрачати на їжу щодня такі суми:



до 49 грн – 4,8%;



50-99 грн – 12,7%;



200-249 грн – 11%;



300-349 грн – 5,6%



400-449 грн – 1,9%;



450-459 грн – 2,8%;



500-999 грн – 3,6%;



Понад 1 тис. грн – 1,1%.



Зазначають, у 2021-му значно подорожчала ціла низка продуктів. Як свідчать дані Державної служби статистики, за рік вартість цукру злетіла аж на 61,5%. Поряд із ним у країні також значно зросли ціни на соняшникову олію (на 57,7%), яйця (47%) та хліб (15,8%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість українців готові витрачати не більш ніж 200 грн на день на продукти харчування. До того ж від 150 до 199 грн на продукти харчування щодня готові витрачати переважно жінки – 16%. Водночас 19,6% опитаних чоловіків зізналися, що щодня витрачають на їжу близько 100-149 грн.Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Gradus, пише "Обозреватель" Також українці готові витрачати на їжу щодня такі суми:до 49 грн – 4,8%;50-99 грн – 12,7%;200-249 грн – 11%;300-349 грн – 5,6%400-449 грн – 1,9%;450-459 грн – 2,8%;500-999 грн – 3,6%;Понад 1 тис. грн – 1,1%.Зазначають, у 2021-му значно подорожчала ціла низка продуктів. Як свідчать дані Державної служби статистики, за рік вартість цукру злетіла аж на 61,5%. Поряд із ним у країні також значно зросли ціни на соняшникову олію (на 57,7%), яйця (47%) та хліб (15,8%).

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