Скільки грошей українці щодня витрачають на продукти
Сьогодні, 13:32
Більшість українців готові витрачати не більш ніж 200 грн на день на продукти харчування. До того ж від 150 до 199 грн на продукти харчування щодня готові витрачати переважно жінки – 16%. Водночас 19,6% опитаних чоловіків зізналися, що щодня витрачають на їжу близько 100-149 грн.
Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Gradus, пише "Обозреватель".
Також українці готові витрачати на їжу щодня такі суми:
до 49 грн – 4,8%;
50-99 грн – 12,7%;
200-249 грн – 11%;
300-349 грн – 5,6%
400-449 грн – 1,9%;
450-459 грн – 2,8%;
500-999 грн – 3,6%;
Понад 1 тис. грн – 1,1%.
Зазначають, у 2021-му значно подорожчала ціла низка продуктів. Як свідчать дані Державної служби статистики, за рік вартість цукру злетіла аж на 61,5%. Поряд із ним у країні також значно зросли ціни на соняшникову олію (на 57,7%), яйця (47%) та хліб (15,8%).
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Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Gradus, пише "Обозреватель".
Також українці готові витрачати на їжу щодня такі суми:
до 49 грн – 4,8%;
50-99 грн – 12,7%;
200-249 грн – 11%;
300-349 грн – 5,6%
400-449 грн – 1,9%;
450-459 грн – 2,8%;
500-999 грн – 3,6%;
Понад 1 тис. грн – 1,1%.
Зазначають, у 2021-му значно подорожчала ціла низка продуктів. Як свідчать дані Державної служби статистики, за рік вартість цукру злетіла аж на 61,5%. Поряд із ним у країні також значно зросли ціни на соняшникову олію (на 57,7%), яйця (47%) та хліб (15,8%).
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Коментарі 1
кінець епохи бідності!
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