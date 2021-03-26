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Скільки грошей українці щодня витрачають на продукти

Скільки грошей українці щодня витрачають на продукти
Більшість українців готові витрачати не більш ніж 200 грн на день на продукти харчування. До того ж від 150 до 199 грн на продукти харчування щодня готові витрачати переважно жінки – 16%. Водночас 19,6% опитаних чоловіків зізналися, що щодня витрачають на їжу близько 100-149 грн.

Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Gradus, пише "Обозреватель".

Також українці готові витрачати на їжу щодня такі суми:

до 49 грн – 4,8%;

50-99 грн – 12,7%;

200-249 грн – 11%;

300-349 грн – 5,6%

400-449 грн – 1,9%;

450-459 грн – 2,8%;

500-999 грн – 3,6%;

Понад 1 тис. грн – 1,1%.

Зазначають, у 2021-му значно подорожчала ціла низка продуктів. Як свідчать дані Державної служби статистики, за рік вартість цукру злетіла аж на 61,5%. Поряд із ним у країні також значно зросли ціни на соняшникову олію (на 57,7%), яйця (47%) та хліб (15,8%).

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Теги: продукти, їжа, витрати, українці, дослідження
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