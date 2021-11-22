На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним

4 лютого у селі Старовойтове поліцейські зупинили вантажівку Mercedes-Benz за порушення ПДР. Під час перевірки документів у водія працівники сектору реагування патрульної поліції помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Провівши освідування, встановлено, що керманич був нетверезим – 2,8 проміле.Аби уникнути відповідальності за порушення вимог ч. 1 ст. 130 КУпАП, він запропонував поліцейським хабаря - двісті польських злотих. Гроші залишив між сидіннями службового автомобіля.Цей факт було зафіксовано на нагрудну бодікамеру. На місці події слідчі вилучили кошти, проводилось фотографування.Також, у суботу, 5 лютого, у м. Горохів водій зупиненого авто Volkswagen намагався надати поліцейським неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі гривень, щоб уникнути відповідальність за водіння напідпитку.За обома фактами надання неправомірної вигоди поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.