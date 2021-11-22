вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним

На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним
4 лютого у селі Старовойтове поліцейські зупинили вантажівку Mercedes-Benz за порушення ПДР. Під час перевірки документів у водія працівники сектору реагування патрульної поліції помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Провівши освідування, встановлено, що керманич був нетверезим – 2,8 проміле.

Аби уникнути відповідальності за порушення вимог ч. 1 ст. 130 КУпАП, він запропонував поліцейським хабаря - двісті польських злотих. Гроші залишив між сидіннями службового автомобіля.
На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним

Цей факт було зафіксовано на нагрудну бодікамеру. На місці події слідчі вилучили кошти, проводилось фотографування.

Також, у суботу, 5 лютого, у м. Горохів водій зупиненого авто Volkswagen намагався надати поліцейським неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі гривень, щоб уникнути відповідальність за водіння напідпитку.

За обома фактами надання неправомірної вигоди поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабарі, алкоголь, водії, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова
Сьогодні, 15:59
У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення
Сьогодні, 15:35
На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним
Сьогодні, 15:00
В Україні змінилася вартість цукру
Сьогодні, 14:28
Скільки грошей українці щодня витрачають на продукти
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
У Луцьку п`яний водій пропонував патрульним хабар у розмірі 1500 гривень У Луцьку п`яний водій пропонував патрульним хабар у розмірі 1500 гривень
22 листопад, 2021, 11:32
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 14 разів У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 14 разів
19 листопад, 2021, 11:22
На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку На Волині за добу спіймали 4 водіїв напідпитку
22 грудень, 2018, 16:54
Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі. ВІДЕО Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі. ВІДЕО
04 лютий, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова
Сьогодні, 15:59
 0
У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення
Сьогодні, 15:35
 0
На Волині п'яні водії пропонували хабарі патрульним
Сьогодні, 15:00
 0
В Україні змінилася вартість цукру
Сьогодні, 14:28
 0
Скільки грошей українці щодня витрачають на продукти
Сьогодні, 13:32
 0
Медіа
відео
1/8