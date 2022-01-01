Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 8 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Богдана Хмельницького, 9-17, 6, вул. Потебні (частково), вул. Баранова (частково), вул. Даргомижського (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Короленка, вул. Чайковського, вул. Заповітна;
з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола(частково), вул. Гончара(частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Богдана Хмельницького, 9-17, 6, вул. Потебні (частково), вул. Баранова (частково), вул. Даргомижського (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Короленка, вул. Чайковського, вул. Заповітна;
з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола(частково), вул. Гончара(частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого
Сьогодні, 19:00
Стрілянина у Дніпрі: поранені розповіли факти про Рябчука. ВІДЕО
Сьогодні, 18:43
На Волині у січні 6 людей загинули, 62 – травмувалися: назвали найпоширеніші причини ДТП
Сьогодні, 17:55
Медіа