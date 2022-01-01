Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого





Про це інформує пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 16:00 - вул. Богдана Хмельницького, 9-17, 6, вул. Потебні (частково), вул. Баранова (частково), вул. Даргомижського (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Короленка, вул. Чайковського, вул. Заповітна;



з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола(частково), вул. Гончара(частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 8 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це інформує пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 16:00 - вул. Богдана Хмельницького, 9-17, 6, вул. Потебні (частково), вул. Баранова (частково), вул. Даргомижського (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Короленка, вул. Чайковського, вул. Заповітна;з 13:30 до 17:00 - вул. Чорновола(частково), вул. Гончара(частково).

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