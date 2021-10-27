У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення





Про це напередодні початку нового навчального тижня в адміністрації школи повідомили батькам школярів, передає



Коли діти зможуть повернутися за парти, у школі не знають.



Не набагато краща ситуація із паливом й у інших навчальних закладах громади.



У Рожищенському ліцеї №4 палива залишилось на три-чотири дні, у ліцеї №1 – максимум на два дні. Тут приміщення опалюють аварійними деревами, які зрізали на території школи. Пробували палити й щойно зрізаною у парку акацією, яку доставили комунальники, однак така деревина не хоче горіти.



Школа у Переспі до 11 лютого перебуватиме на дистанційному навчанні через коронавірус. За словами директорки Ольги Нечипорук, там теж є проблема з паливом. Якщо його не доставлять на цьому тижні, «дистанційку» будуть продовжувати.



Як розповіла директорка школи у Пожарках Тетяна Павлюк, працівники також самотужки заготовляли дрова, зрізаючи їх на території школи. Якщо не буде морозів, то палива вистачить до четверга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Рожищенського ліцею №3 не змогли повернутися до навчання офлайн, оскільки навчальний заклад нема чим опалювати.Про це напередодні початку нового навчального тижня в адміністрації школи повідомили батькам школярів, передає Район.Рожище. Коли діти зможуть повернутися за парти, у школі не знають.Не набагато краща ситуація із паливом й у інших навчальних закладах громади.У Рожищенському ліцеї №4 палива залишилось на три-чотири дні, у ліцеї №1 – максимум на два дні. Тут приміщення опалюють аварійними деревами, які зрізали на території школи. Пробували палити й щойно зрізаною у парку акацією, яку доставили комунальники, однак така деревина не хоче горіти.Школа у Переспі до 11 лютого перебуватиме на дистанційному навчанні через коронавірус. За словами директорки Ольги Нечипорук, там теж є проблема з паливом. Якщо його не доставлять на цьому тижні, «дистанційку» будуть продовжувати.Як розповіла директорка школи у Пожарках, працівники також самотужки заготовляли дрова, зрізаючи їх на території школи. Якщо не буде морозів, то палива вистачить до четверга.

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