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У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення

У волинській школі діти не можуть повернутися за парти через відсутність опалення
Учні Рожищенського ліцею №3 не змогли повернутися до навчання офлайн, оскільки навчальний заклад нема чим опалювати.

Про це напередодні початку нового навчального тижня в адміністрації школи повідомили батькам школярів, передає Район.Рожище.

Коли діти зможуть повернутися за парти, у школі не знають.

Не набагато краща ситуація із паливом й у інших навчальних закладах громади.

У Рожищенському ліцеї №4 палива залишилось на три-чотири дні, у ліцеї №1 – максимум на два дні. Тут приміщення опалюють аварійними деревами, які зрізали на території школи. Пробували палити й щойно зрізаною у парку акацією, яку доставили комунальники, однак така деревина не хоче горіти.

Школа у Переспі до 11 лютого перебуватиме на дистанційному навчанні через коронавірус. За словами директорки Ольги Нечипорук, там теж є проблема з паливом. Якщо його не доставлять на цьому тижні, «дистанційку» будуть продовжувати.

Як розповіла директорка школи у Пожарках Тетяна Павлюк, працівники також самотужки заготовляли дрова, зрізаючи їх на території школи. Якщо не буде морозів, то палива вистачить до четверга.

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Теги: опалення, Рожище, школа
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