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Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова

Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова
Стримінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму "Носоріг" (Rhino) режисера Олега Сенцова.

Онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року, повідомляє Українська правда.

"Носоріг" стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу.

Окрім Netflix, стрічку Сенцова також купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.

Телевізійна прем‘єра фільму "Носоріг" має відбутися на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.

"Носоріг" – це стрічка про українські "лихі 90-ті", знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною.

Головним героєм є хлопець на ім'я Носоріг, який входить у бандитське життя, але доля веде його туди, куди він і не очікував.

За словами кінокритика Олександра Гусева, цей фільм "про уродженця провінційного містечка, який у середині дев'яностих завойовує своє місце під сонцем з битою і автоматом Калашникова, виявляється захоплюючою і моторошною подорожжю на машині часу".

Раніше фільм переміг на Stockholm International Film Festival.

Режисер Олег Сенцов отримав головну винагороду – "Бронзового коня", а виконавець головної ролі Сергій Филимонов – титул "Найкращий актор".

"Носорога" також показували на 78-му Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".

У широкий український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.

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Теги: Сенцов, фільм
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