Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова
Сьогодні, 15:59
Стримінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму "Носоріг" (Rhino) режисера Олега Сенцова.
Онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року, повідомляє Українська правда.
"Носоріг" стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу.
Окрім Netflix, стрічку Сенцова також купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.
Телевізійна прем‘єра фільму "Носоріг" має відбутися на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.
"Носоріг" – це стрічка про українські "лихі 90-ті", знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною.
Головним героєм є хлопець на ім'я Носоріг, який входить у бандитське життя, але доля веде його туди, куди він і не очікував.
За словами кінокритика Олександра Гусева, цей фільм "про уродженця провінційного містечка, який у середині дев'яностих завойовує своє місце під сонцем з битою і автоматом Калашникова, виявляється захоплюючою і моторошною подорожжю на машині часу".
Раніше фільм переміг на Stockholm International Film Festival.
Режисер Олег Сенцов отримав головну винагороду – "Бронзового коня", а виконавець головної ролі Сергій Филимонов – титул "Найкращий актор".
"Носорога" також показували на 78-му Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".
У широкий український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.
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Онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року, повідомляє Українська правда.
"Носоріг" стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу.
Окрім Netflix, стрічку Сенцова також купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.
Телевізійна прем‘єра фільму "Носоріг" має відбутися на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.
"Носоріг" – це стрічка про українські "лихі 90-ті", знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною.
Головним героєм є хлопець на ім'я Носоріг, який входить у бандитське життя, але доля веде його туди, куди він і не очікував.
За словами кінокритика Олександра Гусева, цей фільм "про уродженця провінційного містечка, який у середині дев'яностих завойовує своє місце під сонцем з битою і автоматом Калашникова, виявляється захоплюючою і моторошною подорожжю на машині часу".
Раніше фільм переміг на Stockholm International Film Festival.
Режисер Олег Сенцов отримав головну винагороду – "Бронзового коня", а виконавець головної ролі Сергій Филимонов – титул "Найкращий актор".
"Носорога" також показували на 78-му Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".
У широкий український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.
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