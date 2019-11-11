Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова

Олега Сенцова.



Онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року, повідомляє



"Носоріг" стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу.



Окрім Netflix, стрічку Сенцова також купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.



Телевізійна прем‘єра фільму "Носоріг" має відбутися на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.



"Носоріг" – це стрічка про українські "лихі 90-ті", знята у ко-продукції з Польщею та Німеччиною.



Головним героєм є хлопець на ім'я Носоріг, який входить у бандитське життя, але доля веде його туди, куди він і не очікував.



За словами кінокритика Олександра Гусева, цей фільм "про уродженця провінційного містечка, який у середині дев'яностих завойовує своє місце під сонцем з битою і автоматом Калашникова, виявляється захоплюючою і моторошною подорожжю на машині часу".



Раніше фільм переміг на Stockholm International Film Festival.



Режисер Олег Сенцов отримав головну винагороду – "Бронзового коня", а виконавець головної ролі Сергій Филимонов – титул "Найкращий актор".



"Носорога" також показували на 78-му Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".



У широкий український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.



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