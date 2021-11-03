На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Під час спілкування з 37-річним керманичем та перевірки документів, патрульні з’ясували що у товарно-транспортній накладній зазначений вид породи сосна та черешня, а на автомобілі була навантажена деревина породи вільха, осика та береза.



Окрім цього патрульні виявили відсутність документів про купівлю вказаної деревини.



Для з’ясування усіх обставин події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї суботи, 5 лютого, під час несення служби на дорожній станції "Цумань" патрульні зупинили транспортний засіб САЗ 3507, який перевозив деревину.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 37-річним керманичем та перевірки документів, патрульні з’ясували що у товарно-транспортній накладній зазначений вид породи сосна та черешня, а на автомобілі була навантажена деревина породи вільха, осика та береза.Окрім цього патрульні виявили відсутність документів про купівлю вказаної деревини.Для з’ясування усіх обставин події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

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