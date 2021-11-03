На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Цієї суботи, 5 лютого, під час несення служби на дорожній станції "Цумань" патрульні зупинили транспортний засіб САЗ 3507, який перевозив деревину.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 37-річним керманичем та перевірки документів, патрульні з’ясували що у товарно-транспортній накладній зазначений вид породи сосна та черешня, а на автомобілі була навантажена деревина породи вільха, осика та береза.
Окрім цього патрульні виявили відсутність документів про купівлю вказаної деревини.
Для з’ясування усіх обставин події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 37-річним керманичем та перевірки документів, патрульні з’ясували що у товарно-транспортній накладній зазначений вид породи сосна та черешня, а на автомобілі була навантажена деревина породи вільха, осика та береза.
Окрім цього патрульні виявили відсутність документів про купівлю вказаної деревини.
Для з’ясування усіх обставин події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
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