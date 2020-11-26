В Україні скоротили тривалість самоізоляції при COVID-19

Самоізоляцію можна завершувати через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту на COVID-19. Основна умова – відсутність симптомів.У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, то це також є підставою для завершення самоізоляції.Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів.Тобто, з часу появи симптомів або позитивного результату тесту мало пройти 10 днів та ще 3 дні.Якщо за ці три дні пацієнт не мав симптомів COVID-19 – він міг виходити з самоізоляції.