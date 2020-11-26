В Україні скоротили тривалість самоізоляції при COVID-19
Сьогодні, 16:23
Самоізоляцію можна завершувати через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту на COVID-19. Основна умова – відсутність симптомів.
У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, то це також є підставою для завершення самоізоляції.
Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів.
Тобто, з часу появи симптомів або позитивного результату тесту мало пройти 10 днів та ще 3 дні.
Якщо за ці три дні пацієнт не мав симптомів COVID-19 – він міг виходити з самоізоляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, то це також є підставою для завершення самоізоляції.
Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів.
Тобто, з часу появи симптомів або позитивного результату тесту мало пройти 10 днів та ще 3 дні.
Якщо за ці три дні пацієнт не мав симптомів COVID-19 – він міг виходити з самоізоляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку декілька вулиць залишилися без води
Сьогодні, 16:37
В Україні скоротили тривалість самоізоляції при COVID-19
Сьогодні, 16:23
На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Netflix купив права на показ фільму «Носоріг» Олега Сенцова
Сьогодні, 15:59
Медіа