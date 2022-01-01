Ігор Козачок: «Волиньгаз Збут» зайняв помітну нішу у сфері електроенергії

Ринок електроенергії для бізнесу працює вже два роки. З січня 2019 року кожен споживач-юридична особа може самостійно обирати постачальника електроенергії, у якого буде закуповувати ресурс для власного споживання.Нині в Україні понад 800 компаній, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії. Одна з них – ТОВ «Волиньгаз Збут». Про особливості роботи ринку електроенергії поговоримо з начальником відділу продажів юридичним особам- Ліцензію наша компанія отримала в червні 2020 року. Постачати електрику ми розпочали з січня 2021 року. За рік активної роботи нам вдалося зайняти помітну нішу на ринку. Клієнтська базата обсяги постачання постійно зростають. Зараз нашими клієнтами є понад 120 представників малого та середнього бізнесу. Торік компанія реалізувала понад 2 млн кВт*год. електроенергії.- Клієнтами «Волиньгаз Збуту» в основному є представники сфери обслуговування й роздрібної торгівлі. Це магазини, кафе, медичні центри. Все частіше компанію визнають переможцем тендерних торгів на онлайн-майданчику «ProZorro». Завдяки цьому ми співпрацюємо з бюджетними установами та організаціями.- Процедура зміни нескладна. Насамперед споживач має попередити поточного постачальника про наміри розірвати угоду. Далі споживач зі заявою-приєднання звертається до нового електропостачальника, який надсилає запит доадміністратора комерційного обліку щодо можливості переходу. Після погодження укладається договір з новим електропостачальником. Зауважу, що впродовж усього процесу зміни постачальника наші менеджери супроводжують клієнта.- Насамперед, варто перевірити наявність Ліцензії на постачання електричної енергії. Ця інформація перебуває у відкритому доступі на сайті НКРЕП і постійно актуалізується. Також слід звернути увагу на репутацію компанії та її досвід роботи на ринку. Важливу роль відіграють сервіси, які компанія пропонує споживачам. Ще один конкурентний інструмент на новому ринку електроенергії – графікрозрахунків. Варто звернути увагу, які саме умови оплати електроенергії пропонує постачальник.- Щоб уберегти наших клієнтів від цінових коливань ми пропонуємо тариф «Фіксований». Пропозиція діє для споживачів групи Б (без засобів погодинного обліку електроенергії) на території об’єднаної енергосистеми України.Тариф «Фіксований» компанія вперше запропонувала у липні 2021 року, і клієнти, які уклали договір, вже встигли оцінити його переваги. Обравши цей тариф, бізнесзахищає себе від коливання цін на електроенергію, особливо на ринку на добу наперед, та отримує чітке уявлення про обсяг своїх витрат.- Ми практикуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Це стосується і розрахунку ціни, варіантів оплати: передплата, післяплата та подекадна оплата. Також наші клієнти можуть сплачувати за споживання електроенергії та розподіл електроенергії одним рахунком. Ще один важливий нюанс – у нас відсутні штрафи за небаланси для споживачів групи Б. З нами співпрацюють 50 організацій, яким ми постачаємо і газ, і електрику. У рамкахпакетної пропозиції клієнта обслуговує один персональний менеджер з газу та електроенергії, який оперативно формує рахунки та акти виконаних робіт, дозамовляє необхідні обсяги енергоресурсів та вносить зміни у договори. Такий підхід значно економить час клієнта.- Для нас важливо зберегти довіру клієнта. «Волиньгаз Збут» безперебійно постачає газ з 2015 року. Упродовж цього часу компанія залишається лідером з газопостачання в регіоні. Електроенергія – відносно новий продукт для нашої компанії. Але ми маємо можливість, навички, бажання завоювати й цей напрям.Розмовляла