Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив умовний термін





Про це стало відомо з вироку Іваничівського районного суду, який набрав законної сили 24-го січня 2022 року, пише



Нагадаємо, 16-го квітня 2019 року



У справі вказано, що обвинувачений рухався на технічно справному автомобілі Опель зі сторони Нововолинська в напрямку Львова. Всупереч вимогам ПДР, у селі Литовеж він перевищив максимально дозволену швидкість руху в населених пунктах. В районі повороту на дачний масив «Прикордонник», перед виконанням маневру обгону, водій не переконався, що це буде безпечно, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Daewoo.



Внаслідок ДТП, отримавши численні травми, помер водій Daewoo, 40-річний мешканець Сокаля Львівської області. Четверо пасажирів Опеля отримали різні переломи: стегна, ребер, променевої кістки, шийних хребців; гематоми, забої м’яких тканин, травми голови, обличчя.



У судовому засіданні обвинувачений розповів, що перед ним різко загальмував автомобіль, що їхав попереду, і він, щоб уникнути зіткнення, виїхав на смугу зустрічного руху.



Вказав, що усіх потерпілих відвідував у лікарні, надавав допомогу. Двоє від неї відмовились, іншій пасажирці відшкодував близько 22 тис. гривень заподіяної шкоди, сім’ї померлого ним повністю відшкодована як матеріальна, так і моральна шкода. Зазначив, і на далі готовий відшкодовувати.



Потерпілі та родичі загиблого подали до суду заяви, в яких вказали, що матеріальні збитки та моральна шкода їм відшкодована, просили суд застосувати до обвинуваченого покарання не пов’язане з позбавленням волі.



Дослідивши матеріали справи, суд визнав водія Опеля винним за ч.2 ст. 286 КК України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.



Однак на підставі ст.75 КК України звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки. Також чоловіка на рік позбавили права керування транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителю Нововолинська, який спричинив смертельну аварію у 2019 році, в якій загинув чоловік та постраждало 6 людей, суд призначив три роки умовного покарання.Про це стало відомо з вироку Іваничівського районного суду, який набрав законної сили 24-го січня 2022 року, пише БУГ. Нагадаємо, 16-го квітня 2019 року за селом Литовеж біля дачного масиву трапилася ДТП . Бус Opel Vivaro виїхав на зустрічну та зіткнувся з автомобілем Daewoo. Водій легковика загинув на місці.У справі вказано, що обвинувачений рухався на технічно справному автомобілі Опель зі сторони Нововолинська в напрямку Львова. Всупереч вимогам ПДР, у селі Литовеж він перевищив максимально дозволену швидкість руху в населених пунктах. В районі повороту на дачний масив «Прикордонник», перед виконанням маневру обгону, водій не переконався, що це буде безпечно, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Daewoo.Внаслідок ДТП, отримавши численні травми, помер водій Daewoo, 40-річний мешканець Сокаля Львівської області. Четверо пасажирів Опеля отримали різні переломи: стегна, ребер, променевої кістки, шийних хребців; гематоми, забої м’яких тканин, травми голови, обличчя.У судовому засіданні обвинувачений розповів, що перед ним різко загальмував автомобіль, що їхав попереду, і він, щоб уникнути зіткнення, виїхав на смугу зустрічного руху.Вказав, що усіх потерпілих відвідував у лікарні, надавав допомогу. Двоє від неї відмовились, іншій пасажирці відшкодував близько 22 тис. гривень заподіяної шкоди, сім’ї померлого ним повністю відшкодована як матеріальна, так і моральна шкода. Зазначив, і на далі готовий відшкодовувати.Потерпілі та родичі загиблого подали до суду заяви, в яких вказали, що матеріальні збитки та моральна шкода їм відшкодована, просили суд застосувати до обвинуваченого покарання не пов’язане з позбавленням волі.Дослідивши матеріали справи, суд визнав водія Опеля винним за ч.2 ст. 286 КК України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.Однак на підставі ст.75 КК України звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки. Також чоловіка на рік позбавили права керування транспортними засобами.

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