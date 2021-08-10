Як вакцинованим неповнолітнім волинянам отримати «ковідну» тисячу. ВІДЕО





Про це Людмила Рожко.



Дехто з неповнолітніх вже почав оформлювати документи, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію.



Як розповіла Людмила Рожко, аби отримати гроші вакцинованим підліткам потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів та подати заявку в застосунку "ДІЯ".



"На сьогодні дітям вже видають ID-картку, це є біометричний документ, згідно з яким вони зможуть загрузити "Дію", де зможуть загрузити цю картку "ЄПідтримки". Єдиний момент, чи усі мають картку, до якої вона буде прив’язана? Але є партнери-банки, їх є більше ніж достатньо", – розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я.



Зі слів Людмили Рожко, щоб відкрити картку – неповнолітній разом із батьками має прийти у банк-партнер. Із собою потрібно мати: паспорт та індивідуальний податковий номер.



Відповідно до рішення кабінету міністрів, діти віком від 14 до 18 років, можуть витратити тисячу гривень на: квитки в кіно, театри, концерти, книги, залізничні та авіа квитки, тренування, освітні курси, позашкільні гуртки, перебування в літньому таборі, канцелярію та спорттовари. Цими грошима можна розрахуватися за харчування у навчальному закладі та проживання в гуртожитку.



П’ятнадцятирічна лучанка Ніно Бондарук першу дозу вакцини отримала 30 листопада. Нині школярка має дві дози. Дівчина розповіла: гроші витратить на розваги та подорожі.



"Думала над тим, щоб придбати квиток на концерт. Решту грошей витрачу на японські комікси, або на подорож у Київ чи інші міста України", – каже Ніно Бондарук.



Зранку 7 лютого школярка встигла оформити банківську картку та оновила "Дію". Каже: тепер чекає виплати тисячі гривень, щоб витратити її на свої мрії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 7 лютого 1 600 підлітків віком від 14 до 18 років отримали дві дози вакцини проти COVID-19.Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’яДехто з неповнолітніх вже почав оформлювати документи, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію.Як розповіла Людмила Рожко, аби отримати гроші вакцинованим підліткам потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів та подати заявку в застосунку "ДІЯ"."На сьогодні дітям вже видають ID-картку, це є біометричний документ, згідно з яким вони зможуть загрузити "Дію", де зможуть загрузити цю картку "ЄПідтримки". Єдиний момент, чи усі мають картку, до якої вона буде прив’язана? Але є партнери-банки, їх є більше ніж достатньо", – розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я.Зі слів Людмили Рожко, щоб відкрити картку – неповнолітній разом із батьками має прийти у банк-партнер. Із собою потрібно мати: паспорт та індивідуальний податковий номер.Відповідно до рішення кабінету міністрів, діти віком від 14 до 18 років, можуть витратити тисячу гривень на: квитки в кіно, театри, концерти, книги, залізничні та авіа квитки, тренування, освітні курси, позашкільні гуртки, перебування в літньому таборі, канцелярію та спорттовари. Цими грошима можна розрахуватися за харчування у навчальному закладі та проживання в гуртожитку.П’ятнадцятирічна лучанкапершу дозу вакцини отримала 30 листопада. Нині школярка має дві дози. Дівчина розповіла: гроші витратить на розваги та подорожі."Думала над тим, щоб придбати квиток на концерт. Решту грошей витрачу на японські комікси, або на подорож у Київ чи інші міста України", – каже Ніно Бондарук.Зранку 7 лютого школярка встигла оформити банківську картку та оновила "Дію". Каже: тепер чекає виплати тисячі гривень, щоб витратити її на свої мрії.

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