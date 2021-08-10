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Як вакцинованим неповнолітнім волинянам отримати «ковідну» тисячу. ВІДЕО

Як вакцинованим неповнолітнім волинянам отримати «ковідну» тисячу. ВІДЕО
На Волині станом на 7 лютого 1 600 підлітків віком від 14 до 18 років отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Дехто з неповнолітніх вже почав оформлювати документи, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію.

Як розповіла Людмила Рожко, аби отримати гроші вакцинованим підліткам потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів та подати заявку в застосунку "ДІЯ".

"На сьогодні дітям вже видають ID-картку, це є біометричний документ, згідно з яким вони зможуть загрузити "Дію", де зможуть загрузити цю картку "ЄПідтримки". Єдиний момент, чи усі мають картку, до якої вона буде прив’язана? Але є партнери-банки, їх є більше ніж достатньо", – розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я.

Зі слів Людмили Рожко, щоб відкрити картку – неповнолітній разом із батьками має прийти у банк-партнер. Із собою потрібно мати: паспорт та індивідуальний податковий номер.

Відповідно до рішення кабінету міністрів, діти віком від 14 до 18 років, можуть витратити тисячу гривень на: квитки в кіно, театри, концерти, книги, залізничні та авіа квитки, тренування, освітні курси, позашкільні гуртки, перебування в літньому таборі, канцелярію та спорттовари. Цими грошима можна розрахуватися за харчування у навчальному закладі та проживання в гуртожитку.

П’ятнадцятирічна лучанка Ніно Бондарук першу дозу вакцини отримала 30 листопада. Нині школярка має дві дози. Дівчина розповіла: гроші витратить на розваги та подорожі.
Як вакцинованим неповнолітнім волинянам отримати «ковідну» тисячу. ВІДЕО

"Думала над тим, щоб придбати квиток на концерт. Решту грошей витрачу на японські комікси, або на подорож у Київ чи інші міста України", – каже Ніно Бондарук.

Зранку 7 лютого школярка встигла оформити банківську картку та оновила "Дію". Каже: тепер чекає виплати тисячі гривень, щоб витратити її на свої мрії.


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Теги: підлітки, ковідна тисяча, Волинь
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