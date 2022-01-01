На Волині у січні 6 людей загинули, 62 – травмувалися: назвали найпоширеніші причини ДТП
Сьогодні, 17:55
46 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося у Волинській області у перший місяць 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба патрульнох поліції Волині.
Загалом на вулично-дорожній мережі області трапилося 210 дорожньо-транспортних пригод. Що на 23% менше ніж у 2021-му році.
На жаль, 6 людей на дорогах області загинули (у 2021 році за січень загинули 4 особи), а 62 — травмувалися (у 2021 році травмувалася 31 людина).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими у 2022 році залишаються:
зіткнення (35 %),
наїзд на пішохода (30 %),
перекидання транспортних засобів (17 %),
наїзд на перешкоду (10 %),
наїзд на велосипедиста (7 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні у січні, є:
перевищення безпечної швидкості руху — 82 ДТП (39 % від усіх ДТП),
порушення правил маневрування — 47 автопригоди (22 %),
недодержання дистанції — 28 ДТП (13 %),
порушення правил проїзду перехресть — 15 ДТП (7 %),
керування транспортним засобом у нетверезому стані — 5 ДТП (2 %).
За січень на території області зареєстрували 5 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 1 ДТП з травмованими, в якій 5 осіб травмувалися.
За вказаний період зареєстровано 14 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 30 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 46), в яких загинули 3 особи та 11 осіб травмувалися.
Статистика щодо ДТП за участю дітей:
за вказаний період зареєстрували 8 ДТП за участю дітей, з них — 6 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей травмувалися.
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Про це повідомляє пресслужба патрульнох поліції Волині.
Загалом на вулично-дорожній мережі області трапилося 210 дорожньо-транспортних пригод. Що на 23% менше ніж у 2021-му році.
На жаль, 6 людей на дорогах області загинули (у 2021 році за січень загинули 4 особи), а 62 — травмувалися (у 2021 році травмувалася 31 людина).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими у 2022 році залишаються:
зіткнення (35 %),
наїзд на пішохода (30 %),
перекидання транспортних засобів (17 %),
наїзд на перешкоду (10 %),
наїзд на велосипедиста (7 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні у січні, є:
перевищення безпечної швидкості руху — 82 ДТП (39 % від усіх ДТП),
порушення правил маневрування — 47 автопригоди (22 %),
недодержання дистанції — 28 ДТП (13 %),
порушення правил проїзду перехресть — 15 ДТП (7 %),
керування транспортним засобом у нетверезому стані — 5 ДТП (2 %).
За січень на території області зареєстрували 5 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 1 ДТП з травмованими, в якій 5 осіб травмувалися.
За вказаний період зареєстровано 14 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 30 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 46), в яких загинули 3 особи та 11 осіб травмувалися.
Статистика щодо ДТП за участю дітей:
за вказаний період зареєстрували 8 ДТП за участю дітей, з них — 6 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей травмувалися.
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