Гідравлічний мотор: особливості вибору*





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Гідромотори відрізняються механізмом роботи, є кілька типів таких двигунів:



- Шестеренні. За своєю конструкцією вони найпростіші, тому що їх принцип роботи заснований на попаданні рідини на дві шестірні, які таким чином рухаються і обертаються. Такі моделі мають низький ККД, проте добре підходять для простих робочих процесів; наприклад, у двигунах для агротехніки. Крім того, такі мотори не вимагають особливих умов обслуговування та експлуатації, і можуть довго працювати без потреби в ремонті;



- Героторні. Вони мають невеликі розміри, а за своєю конструкцією багато в чому нагадують шестеренні двигуни. Тиск рідини в таких моделях невеликий, проте їх зручно використовувати там, де немає можливості розмістити апарати великих розмірів;



- Аксіально-поршневі. Такі гідромотори відрізняються високою точністю та великим діапазоном частоти обертання. Їх використовують у сферах, де важлива точність та правильний розрахунок потужності, літакобудування, гірниче виробництво;



- Радіально-поршневі. Від попереднього виду відрізняються меншою швидкістю роботи, але великим моментом сили. Таке обладнання знайшло застосування у багатьох великих поворотних механізмах, а також у роботі агротехніки.



Які характеристики важливі при виборі гідромотора

При виборі такого гідравлічного обладнання потрібно правильно розрахувати потреби агрегату, в який воно буде встановлене, а також врахувати основні характеристики моделі.



Для таких двигунів важливі показники вхідного та вихідного тиску, робочий об'єм камери, а також момент, що крутить, який безпосередньо забезпечує обертання.



Ще один важливий параметр – ефективна потужність двигуна. Для найпростіших моделей вона може досягати 46 кВт. При цьому також важлива частота обертання. Залежно від типу обладнання та завдань, які йому потрібно виконувати, частота може бути від трьох до десяти тисяч обертів за хвилину.



Особливості монтажу цієї конструкції

Для найдоступнішого та найпростішого обслуговування важливе правильне встановлення таких механізмів. Як правило, вони працюють не самотужки, а разом з іншими елементами гідравлічних систем — насосами, розподільниками та іншими механізмами. Правильне встановлення спростить обслуговування:



- При використанні електродвигуна його вал повинен з'єднуватися з валами гідравлічних елементів за допомогою пружних муфт.



- Якщо кут зламу осі одного з валів більше тридцяти градусів, підвищиться рівень шуму і з'явиться помітна вібрація під час роботи, тому установка повинна проводитись під меншим кутом.



- Діаметр дренажних труб повинен дорівнювати (або більше) цьому значенню для дренажного отвору гідромотора.



- Перед монтажем потрібно прочистити всі дренажні отвори.



Ці та інші правила встановлення полегшують подальше використання гідромотора, забезпечуючи його безперервну та ефективну роботу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гідромотор – це гідравлічна конструкція, яка перетворює енергію потоку рідини в механічну, за рахунок чого починає своє обертання вал, що приводить у дію весь агрегат. Такий механізм найзручніше використовувати в тих ситуаціях, коли використання електричного двигуна або двигуна внутрішнього згоряння неможливе або недоцільне.Знайти якісний гідравлічний мотор можна в каталозі інтернет-магазину Hydraulic.ua, а також замовити доставку обладнання по Києву та Україні: https://hydraulic.ua/gidravlichni-motori/ Гідромотори відрізняються механізмом роботи, є кілька типів таких двигунів:- Шестеренні. За своєю конструкцією вони найпростіші, тому що їх принцип роботи заснований на попаданні рідини на дві шестірні, які таким чином рухаються і обертаються. Такі моделі мають низький ККД, проте добре підходять для простих робочих процесів; наприклад, у двигунах для агротехніки. Крім того, такі мотори не вимагають особливих умов обслуговування та експлуатації, і можуть довго працювати без потреби в ремонті;- Героторні. Вони мають невеликі розміри, а за своєю конструкцією багато в чому нагадують шестеренні двигуни. Тиск рідини в таких моделях невеликий, проте їх зручно використовувати там, де немає можливості розмістити апарати великих розмірів;- Аксіально-поршневі. Такі гідромотори відрізняються високою точністю та великим діапазоном частоти обертання. Їх використовують у сферах, де важлива точність та правильний розрахунок потужності, літакобудування, гірниче виробництво;- Радіально-поршневі. Від попереднього виду відрізняються меншою швидкістю роботи, але великим моментом сили. Таке обладнання знайшло застосування у багатьох великих поворотних механізмах, а також у роботі агротехніки.При виборі такого гідравлічного обладнання потрібно правильно розрахувати потреби агрегату, в який воно буде встановлене, а також врахувати основні характеристики моделі.Для таких двигунів важливі показники вхідного та вихідного тиску, робочий об'єм камери, а також момент, що крутить, який безпосередньо забезпечує обертання.Ще один важливий параметр – ефективна потужність двигуна. Для найпростіших моделей вона може досягати 46 кВт. При цьому також важлива частота обертання. Залежно від типу обладнання та завдань, які йому потрібно виконувати, частота може бути від трьох до десяти тисяч обертів за хвилину.Для найдоступнішого та найпростішого обслуговування важливе правильне встановлення таких механізмів. Як правило, вони працюють не самотужки, а разом з іншими елементами гідравлічних систем — насосами, розподільниками та іншими механізмами. Правильне встановлення спростить обслуговування:- При використанні електродвигуна його вал повинен з'єднуватися з валами гідравлічних елементів за допомогою пружних муфт.- Якщо кут зламу осі одного з валів більше тридцяти градусів, підвищиться рівень шуму і з'явиться помітна вібрація під час роботи, тому установка повинна проводитись під меншим кутом.- Діаметр дренажних труб повинен дорівнювати (або більше) цьому значенню для дренажного отвору гідромотора.- Перед монтажем потрібно прочистити всі дренажні отвори.Ці та інші правила встановлення полегшують подальше використання гідромотора, забезпечуючи його безперервну та ефективну роботу.

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