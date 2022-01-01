Стрілянина у Дніпрі: поранені розповіли факти про Рябчука. ВІДЕО

Артемій Рябчук, стверджують, що не мали зі стрілком ніяких конфліктів.



Про це розповіли контрактниця Жанна Шарова та старший солдат Ігор Семенченко, йдеться в сюжеті



Шарова сказала, що взагалі не знала Рябчука і лише запам’ятала його обличчя.



«Я навіть його імені і прізвища не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив», – поділилася військова.



Пораненний Ігор Семенченко почувається вже краще, він переніс кілька операцій. Він отримав кульове поранення живота та стегна. Хлопець говорить, що зі стрільцем Артемієм Рябчуком пересікався кілька разів, оскільки він служить за контрактом, а Рябчук був строковиком і на чергування він заступав рідко.



Ніч, коли він ледь не розпрощався з життям, він пам'ятає в деталях.



"Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар впустив кастрюлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: "Там Рябчук з'їхав з глузду, і він вбив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук - Ред.) стоїть в дверях і стріляє в мене. Я встигнув тільки повітря в груди набрати. Він пішов отак стріляти спочатку в мене, потім в того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповідає Ігор.



Він говорить, що Рябчука він не зачіпав, бо зрідка з ним пересікався в караулі. Артемій Рябчук заступав у караул раз на 2 місяці, а контрактники, такі як Ігор, 8 разів на місяць. Про хлопців, які були в караулі, нацгвардієць говорить - добре спілкувався з усіма і зокрема й керівництвом.



"Він убив Левковського, Черник - вони були чудовими хлопцями, з якими ми спілкувалися. Жодного булінгу, чи "дідівщини", про які говорять, не було, це все - нісенітниці. Я не знаю, чому він так зробив, але в усьому винен тільки він. Я вважаю, що він має сидіти довічно. На відео видно - він сидів у тривожній групі. У них магазини з собою. Він підійшов до "пірамідки" і почав вести вогонь. Мені здається, це - якась диверсія. Він достатньо професійно поводився зі зброєю. Достатньо холоднокровно. Людина, яка прослужила 2 місяці так поводитися не може. Він вираховував час", - говорить Ігор Семенченко.



Хлопець додає, що навички зі стрільби у Рябчука були такими, що їх не міг мати хлопець, який прослужив 2 місяці.



"Коли його затримали, він сказав, що "один примудрився втекти". Він розумів, якщо він вийде з караула, він назад не зайде, бо треба щоб хтось відкрив зсередини. Якби той хлопець не втік, він би нас всіх постріляв. Чому відкрилися двері в КХО? Тому що той хлопець зі старшого призову Женя, прийшов з нічної перевірки постів. Він був у "сушилці" поруч. І коли він почув що Рябчук стріляє, він відкрив двері і йому вдалося вибігти, я думаю завдяки йому ми залишилися живими", - говорить хлопець.



Ігор говорить, що з багатьма, кого Артемій Рябчук застрелив, стрілець не був знайомий, тож булити вони його не могли.



"Якби він був загнаний і з нього би знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Отой керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу - вони заступають раз на кілька місяців. Той чоловік йому точно нічого поганого не зробив. Чому він так вчинив, треба питати у нього, за що і чого. На режимному підприємстві розстріляти караул - як на мене це достатньо резонансно", - говорить Ігор.



Хлопець розповів, що з Рябчуком спілкувався кілька разів і був про нього позитивної думки.



"Коли строковики попали в роту і проходили стажування, вони в окремому "кубрику" були. Я зайшов до них і спитав: "Що вам хлопці подобається?". Я одразу його виділив. "От цей тямущий", - подумав. Він здоровий, міцний. Ми з ним добре порозмовляли. До нього претензй ніколи не було. Скромний, небалакучий. Хочу щоб його покарали. Те, що про частину говорять, це - неправда, я за півтора року з таким не зтикався. Не хочеться, щоб за його дії страждав ще хтось", - говорить поранений нацгвардієць.



Ігор Семенченко ще перебуватиме в лікарні, але мріє трохи побути вдома. Також він говорить, що збирається повернутися на службу за контрактом, якщо не буде проблем зі здоров'ям. Єдине що його бентежить і дещо лякає, це те, що отримати кулю в мирному місті можна від колег по службі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці, найтяжче поранені в результаті стрілянини в Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць, стверджують, що не мали зі стрілком ніяких конфліктів.Про це розповіли контрактницята старший солдатйдеться в сюжеті ТСН. Шарова сказала, що взагалі не знала Рябчука і лише запам’ятала його обличчя.«Я навіть його імені і прізвища не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив», – поділилася військова.Пораненний Ігор Семенченко почувається вже краще, він переніс кілька операцій. Він отримав кульове поранення живота та стегна. Хлопець говорить, що зі стрільцем Артемієм Рябчуком пересікався кілька разів, оскільки він служить за контрактом, а Рябчук був строковиком і на чергування він заступав рідко.Ніч, коли він ледь не розпрощався з життям, він пам'ятає в деталях."Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар впустив кастрюлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: "Там Рябчук з'їхав з глузду, і він вбив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук - Ред.) стоїть в дверях і стріляє в мене. Я встигнув тільки повітря в груди набрати. Він пішов отак стріляти спочатку в мене, потім в того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповідає Ігор.Він говорить, що Рябчука він не зачіпав, бо зрідка з ним пересікався в караулі. Артемій Рябчук заступав у караул раз на 2 місяці, а контрактники, такі як Ігор, 8 разів на місяць. Про хлопців, які були в караулі, нацгвардієць говорить - добре спілкувався з усіма і зокрема й керівництвом."Він убив Левковського, Черник - вони були чудовими хлопцями, з якими ми спілкувалися. Жодного булінгу, чи "дідівщини", про які говорять, не було, це все - нісенітниці. Я не знаю, чому він так зробив, але в усьому винен тільки він. Я вважаю, що він має сидіти довічно. На відео видно - він сидів у тривожній групі. У них магазини з собою. Він підійшов до "пірамідки" і почав вести вогонь. Мені здається, це - якась диверсія. Він достатньо професійно поводився зі зброєю. Достатньо холоднокровно. Людина, яка прослужила 2 місяці так поводитися не може. Він вираховував час", - говорить Ігор Семенченко.Хлопець додає, що навички зі стрільби у Рябчука були такими, що їх не міг мати хлопець, який прослужив 2 місяці."Коли його затримали, він сказав, що "один примудрився втекти". Він розумів, якщо він вийде з караула, він назад не зайде, бо треба щоб хтось відкрив зсередини. Якби той хлопець не втік, він би нас всіх постріляв. Чому відкрилися двері в КХО? Тому що той хлопець зі старшого призову Женя, прийшов з нічної перевірки постів. Він був у "сушилці" поруч. І коли він почув що Рябчук стріляє, він відкрив двері і йому вдалося вибігти, я думаю завдяки йому ми залишилися живими", - говорить хлопець.Ігор говорить, що з багатьма, кого Артемій Рябчук застрелив, стрілець не був знайомий, тож булити вони його не могли."Якби він був загнаний і з нього би знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Отой керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу - вони заступають раз на кілька місяців. Той чоловік йому точно нічого поганого не зробив. Чому він так вчинив, треба питати у нього, за що і чого. На режимному підприємстві розстріляти караул - як на мене це достатньо резонансно", - говорить Ігор.Хлопець розповів, що з Рябчуком спілкувався кілька разів і був про нього позитивної думки."Коли строковики попали в роту і проходили стажування, вони в окремому "кубрику" були. Я зайшов до них і спитав: "Що вам хлопці подобається?". Я одразу його виділив. "От цей тямущий", - подумав. Він здоровий, міцний. Ми з ним добре порозмовляли. До нього претензй ніколи не було. Скромний, небалакучий. Хочу щоб його покарали. Те, що про частину говорять, це - неправда, я за півтора року з таким не зтикався. Не хочеться, щоб за його дії страждав ще хтось", - говорить поранений нацгвардієць.Ігор Семенченко ще перебуватиме в лікарні, але мріє трохи побути вдома. Також він говорить, що збирається повернутися на службу за контрактом, якщо не буде проблем зі здоров'ям. Єдине що його бентежить і дещо лякає, це те, що отримати кулю в мирному місті можна від колег по службі. Нагадаємо , у Дніпрі 27 січня рано вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук, який був залучений до охорони об’єкту, розстріляв товаришів по службі.

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