На Волині судили батька, який образив і вдарив сина
Сьогодні, 22:42
Мешканець Іваничівщини, який ображав, штовхав і вдарив свого 13-річного сина, заплатить штраф.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на постанову Іваничівського районного суду за 20 січня.
1-го січня чоловік вчинив домашнє насильство фізичного та психологічного характеру відносно свого сина. Він ображав його нецензурною лайкою, а потім ще й кілька разів штовхнув і двічі вдарив рукою в область голови. Цим батько завдав 13-річному хлопчику фізичної та психологічної шкоди.
Відтак проти батька-дебошира порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
В судове засідання не з’явився, хоча був належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Та незважаючи на це, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.
Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 496 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на постанову Іваничівського районного суду за 20 січня.
1-го січня чоловік вчинив домашнє насильство фізичного та психологічного характеру відносно свого сина. Він ображав його нецензурною лайкою, а потім ще й кілька разів штовхнув і двічі вдарив рукою в область голови. Цим батько завдав 13-річному хлопчику фізичної та психологічної шкоди.
Відтак проти батька-дебошира порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
В судове засідання не з’явився, хоча був належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Та незважаючи на це, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.
Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 496 гривень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як відрізнити реакцію на вакцину від симптомів коронавірусу
Сьогодні, 23:35
На Волині судили батька, який образив і вдарив сина
Сьогодні, 22:42
У Луцьку через борги відключили воду у двох квартирах. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Злодійку з Волині затримали в іншій області
Сьогодні, 21:01
Інтервальне голодування: що це, наскільки корисне та безпечне
Сьогодні, 20:36
Медіа