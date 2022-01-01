На Волині судили батька, який образив і вдарив сина





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1-го січня чоловік вчинив домашнє насильство фізичного та психологічного характеру відносно свого сина. Він ображав його нецензурною лайкою, а потім ще й кілька разів штовхнув і двічі вдарив рукою в область голови. Цим батько завдав 13-річному хлопчику фізичної та психологічної шкоди.



Відтак проти батька-дебошира порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.



В судове засідання не з’явився, хоча був належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.



Та незважаючи на це, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.



Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 496 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Іваничівщини, який ображав, штовхав і вдарив свого 13-річного сина, заплатить штраф.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на постанову Іваничівського районного суду за 20 січня.1-го січня чоловік вчинив домашнє насильство фізичного та психологічного характеру відносно свого сина. Він ображав його нецензурною лайкою, а потім ще й кілька разів штовхнув і двічі вдарив рукою в область голови. Цим батько завдав 13-річному хлопчику фізичної та психологічної шкоди.Відтак проти батька-дебошира порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.В судове засідання не з’явився, хоча був належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.Та незважаючи на це, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 496 гривень.

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