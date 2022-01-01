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На Волині судили батька, який образив і вдарив сина

На Волині судили батька, який образив і вдарив сина
Мешканець Іваничівщини, який ображав, штовхав і вдарив свого 13-річного сина, заплатить штраф.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на постанову Іваничівського районного суду за 20 січня.

1-го січня чоловік вчинив домашнє насильство фізичного та психологічного характеру відносно свого сина. Він ображав його нецензурною лайкою, а потім ще й кілька разів штовхнув і двічі вдарив рукою в область голови. Цим батько завдав 13-річному хлопчику фізичної та психологічної шкоди.

Відтак проти батька-дебошира порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

В судове засідання не з’явився, хоча був належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Та незважаючи на це, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.

Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 496 гривень.

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Теги: Волинь, суд
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