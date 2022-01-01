У Луцьку через борги відключили воду у двох квартирах. ВІДЕО





7 лютого воду перекрили у двох квартирах. Про це



З його слів, з 1 до 7 лютого водопостачання перекрили абонентам, загальна сума боргу яких становить майже 200 тисяч гривень.



У багатоповерхівках відключення відбувається на технічному поверсі. У будинку на проспекті Грушевського працівники "Луцькводоканалу" 7 лютого запускали в каналізаційний стояк спеціальне обладнання: штанги із камерою і заглушкою, – розповів інженер Іван Сидоров.



З його слів, у місці, що йде від квартири-боржника, встановили "заглушку" і таким чином перекрили водовідведення з туалету і ванної.



"За допомогою троса висмикуються заглушки, самого обмеження водовідведення і каналізація закрита у споживача", – каже інженер комунального підприємства.



Зі слів Івана Сидорова, власник помешкання, якому відключили воду, боргує за послугу 7,5 тисяч гривень. Жінка, яка відчинила двері у квартирі, де відімкнули послугу, назватися не захотіла, проте зазначила, що оформити реструктуризацію не в змозі.



"Є борг, але ніхто не питає, за яких обставин виник. У мене чоловік після третього інсульту. У хаті троє неповнолітніх дітей, син 3,5 місяці сидів на лікарняному, поламав п’яту. Я не зможу виконати реструктуризацію, у мене пенсія – 2 тисячі", – зазначила жінка.



Власників квартири про відімкнення послуги попереджали, – зазначив начальник технічного управління КП "Луцькводоканал" Микола Корчук.



З його слів, лучанам, які мають борг, пропонують або повну оплату, або реструктуризацію боргу, коли потрібно сплатити 30 % від суми заборгованості та укласти договір.



За ще однією адресою, куди приїхала бригада водоканалу, господарів квартири вдома не було. Через 12 тисяч 300 гривень боргу власнику помешкання перекрили водопостачання і опломбували вентиль, – зазначив інженер служби засобів обліку води "Луцькводоканалу" Іван Сидоров.



"Відмикає споживача від послуги водопостачання на квартиру. Сума боргу зростає щомісячно, людина останні три роки жодної оплати не здійснює. На контакт не йде, неодноразово пробували достукатися", – каже працівник комунального підприємства.



Акт про опломбування лишають біля водомірного вузла. За самовільне зривання пломби передбачений штраф орієнтовно 25 тисяч гривень, – додав інженер Іван Сидоров



У половині випадків, коли бригада виїжджає на відключення, власники домогосподарств їдуть на сервісний центр, щоб погасити борг та повернути послуги водопостачання і водовідведення, – додав Микола Корчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку власників помешкань, котрі не сплачують за водопостачання і водовідведення та мають борг понад 5 тисяч гривень, відключають від цих послуг.7 лютого воду перекрили у двох квартирах. Про це Суспільному розповів начальник технічного управління комунального підприємства "Луцькводоканал" Микола Корчук,З його слів, з 1 до 7 лютого водопостачання перекрили абонентам, загальна сума боргу яких становить майже 200 тисяч гривень.У багатоповерхівках відключення відбувається на технічному поверсі. У будинку на проспекті Грушевського працівники "Луцькводоканалу" 7 лютого запускали в каналізаційний стояк спеціальне обладнання: штанги із камерою і заглушкою, – розповів інженер Іван Сидоров.З його слів, у місці, що йде від квартири-боржника, встановили "заглушку" і таким чином перекрили водовідведення з туалету і ванної."За допомогою троса висмикуються заглушки, самого обмеження водовідведення і каналізація закрита у споживача", – каже інженер комунального підприємства.Зі слів Івана Сидорова, власник помешкання, якому відключили воду, боргує за послугу 7,5 тисяч гривень. Жінка, яка відчинила двері у квартирі, де відімкнули послугу, назватися не захотіла, проте зазначила, що оформити реструктуризацію не в змозі."Є борг, але ніхто не питає, за яких обставин виник. У мене чоловік після третього інсульту. У хаті троє неповнолітніх дітей, син 3,5 місяці сидів на лікарняному, поламав п’яту. Я не зможу виконати реструктуризацію, у мене пенсія – 2 тисячі", – зазначила жінка.Власників квартири про відімкнення послуги попереджали, – зазначив начальник технічного управління КП "Луцькводоканал" Микола Корчук.З його слів, лучанам, які мають борг, пропонують або повну оплату, або реструктуризацію боргу, коли потрібно сплатити 30 % від суми заборгованості та укласти договір.За ще однією адресою, куди приїхала бригада водоканалу, господарів квартири вдома не було. Через 12 тисяч 300 гривень боргу власнику помешкання перекрили водопостачання і опломбували вентиль, – зазначив інженер служби засобів обліку води "Луцькводоканалу" Іван Сидоров."Відмикає споживача від послуги водопостачання на квартиру. Сума боргу зростає щомісячно, людина останні три роки жодної оплати не здійснює. На контакт не йде, неодноразово пробували достукатися", – каже працівник комунального підприємства.Акт про опломбування лишають біля водомірного вузла. За самовільне зривання пломби передбачений штраф орієнтовно 25 тисяч гривень, – додав інженер Іван СидоровУ половині випадків, коли бригада виїжджає на відключення, власники домогосподарств їдуть на сервісний центр, щоб погасити борг та повернути послуги водопостачання і водовідведення, – додав Микола Корчук.

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