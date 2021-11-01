Волиняни зайняли третє місце на чемпіонаті України





Змагання відбувалися у місті Суми, - повідомляє газета



Команда Любешівської ДЮСШ зайняла почесне третє місце. Такою радісною звісткою поділилася тренерка Олена Борисюк, зазначивши: «Тільки підросли наші юні атлети і вже у трійці найкращих команд України серед ДЮСШ!».



Мають юні легкоатлети мають і особисті вагомі досягнення. Так, Оксана Лук’янович посіла друге місце на дистанції 3000 м с/х – 14:29,59 PB. Едуард Муравський та Катерина Причиніч перетнули фініш третіми на дистанціях 5000 м с/х- 2-3:12.92 та 3000 м – 10:57.34 відповідно. Андрій Матюк посів 4 місце на 1500 м – 4:17.04 PB та 3000 м – 9:14.53 PB. Анна Борисюк стала п’ятою зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м – 16:16.34PB, Анна Матрунчик – десятою – с/х 3000 м – 16:26.85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени вдало виступили на Чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат 2005-2006 р .н.Змагання відбувалися у місті Суми, - повідомляє газета "Нове життя". Команда Любешівської ДЮСШ зайняла почесне третє місце. Такою радісною звісткою поділилася тренерка, зазначивши: «Тільки підросли наші юні атлети і вже у трійці найкращих команд України серед ДЮСШ!».Мають юні легкоатлети мають і особисті вагомі досягнення. Так,посіла друге місце на дистанції 3000 м с/х – 14:29,59 PB.таперетнули фініш третіми на дистанціях 5000 м с/х- 2-3:12.92 та 3000 м – 10:57.34 відповідно.посів 4 місце на 1500 м – 4:17.04 PB та 3000 м – 9:14.53 PB.стала п’ятою зі спортивної ходьби на дистанції 3000 м – 16:16.34PB,– десятою – с/х 3000 м – 16:26.85.

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