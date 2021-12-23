На Волині знищили браконьєрські снасті. ФОТО





Знаряддя вилову порубали. Про це повідомили на сторінці НПП "Прип'ять-Стохід".



Серед знищеного: 724 рибальських сітки, загальною довжиною 26696 м, 87 ятерів, 8 раколовок, 4 екрани. А всього за 2021 рік вилучено та знищено 805 сіток рибальських (31218м), 88 ятерів, 10 раколовок, 7 кулів, 4 екрани.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сміттєзвалищі села Люб'язь знищили безгосподарські знаряддя незаконного добування водних живих ресурсів, які вилучили працівники служби державної охорони на території природно-заповідного фонду в ході проведених рейдів по дотриманню природоохоронного законодавства.Знаряддя вилову порубали. Про це повідомили на сторінці НПП "Прип'ять-Стохід".Серед знищеного: 724 рибальських сітки, загальною довжиною 26696 м, 87 ятерів, 8 раколовок, 4 екрани. А всього за 2021 рік вилучено та знищено 805 сіток рибальських (31218м), 88 ятерів, 10 раколовок, 7 кулів, 4 екрани.

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