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На Волині знищили браконьєрські снасті. ФОТО

На Волині знищили браконьєрські снасті. ФОТО
На сміттєзвалищі села Люб'язь знищили безгосподарські знаряддя незаконного добування водних живих ресурсів, які вилучили працівники служби державної охорони на території природно-заповідного фонду в ході проведених рейдів по дотриманню природоохоронного законодавства.

Знаряддя вилову порубали. Про це повідомили на сторінці НПП "Прип'ять-Стохід".

Серед знищеного: 724 рибальських сітки, загальною довжиною 26696 м, 87 ятерів, 8 раколовок, 4 екрани. А всього за 2021 рік вилучено та знищено 805 сіток рибальських (31218м), 88 ятерів, 10 раколовок, 7 кулів, 4 екрани.
На Волині знищили браконьєрські снасті. ФОТО
На Волині знищили браконьєрські снасті. ФОТО
На Волині знищили браконьєрські снасті. ФОТО

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Теги: Волинь, браконьєри
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